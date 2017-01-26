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В России резко сократят финансирование научных исследований

27.01.2017 20:10 — Разное | Ежедневник  
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В России резко сократят финансирование научных исследований

В правительстве России готовятся к сокращению на 25 млрд рублей (415 млн долларов) расходов на развитие научно-технологического комплекса.

Большая часть секвестра коснется научных исследований. Минобрнауки не видит в этом проблемы, однако ученые с чиновниками не согласны, сообщает ВВС.

На научные исследования потратят на 19 млрд рублей меньше, чем планировалось, сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный в министерстве образования и науки России.

Речь идет о корректировке федеральной целевой программы развития научно-технологического комплекса на 2014-2020 годы. Ее финансирование министерство предлагает сократить на 25 млрд рублей, причем это будет не первое сокращение.

Программа была принята в 2013 году и предполагала, что за шесть лет на развитие науки и техники будет потрачено 239 млрд рублей (4 млрд долларов). Затем программа корректировалась, сейчас сумма составляет 228,7 млрд рублей (из них 187,2 млрд рублей - из федерального бюджета). Минобрнауки предлагает сократить ее до 203,7 млрд рублей (из бюджета - 168,3 млрд рублей).

На научные исследования обновленный план предусматривает 103 млрд рублей, что на 19 млрд рублей меньше, чем в действующей программе. В министерстве образования объясняют корректировку программы приведением ее в соответствие с федеральным бюджетом. Расходы бюджета на Федеральное агентство научных исследований сократятся на 10%, как и на другие ведомства.

 
 
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В правительстве России готовятся к сокращению на 25 млрд рублей (415 млн долларов) расходов на развитие научно-технологического комплекса.

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