Отечественный мини-футбольный чемпионат, выдержав зимнюю паузу, вновь возвращается на белорусские арены.



Фото: МФК «Столица»

Впрочем, в январе белорусским болельщикам скучать особо было некогда. Дело в том, что на конец декабря и на первый месяц нового года пришлись матчи Кубка Беларуси, которые в этом сезоне выдались особо зрелищными. Их кульминацией стала финальная валидольная победа минского «Дорожника», добытая в матче против грозного «Лидсельмаша», по пути в финал оставившего не у дел «Столицу».

«Форте» — «Столица»

Вроде бы не сверкающий яркой вывеской матч, наверное, интригует больше всего. Все просто — в «Столицу» вновь приехали бразильцы. Алисон Педро Силва да Лима или просто Фероз и Гуи Фонсека подписали контракты с самым медийным белорусским мини-футбольным клубом и готовятся дебютировать за новую команду уже в ближайшем туре. Столь внушительное усиление лишний раз подтверждает самые серьезные намерения «Столицы» на второй круг.

Правда, шансы увидеть бразильцев в деле уже в эту субботу невелики, но свои сюрпризы преподнес «Форте» — в стане могилевчан также произошли изменения. Команду покинули игроки основы — украинцы Олег Мирошник и Денис Гуменюк, а также белорусские игроки Сергей Чумаков и Василий Жариков. На их место в клуб пригласили российских легионеров. Трое из них — Игорь Жданов, Дмитрий Устьянцев и Алексей Петров пришли из команды «ДЮСШ-Ямал» из Нового Уренгоя. Еще один новичок — Сергей Загузов. Ранее выступал за «Синару» из Екатеринбурга.

«Лидсельмаш» — «Дорожник»

Еще одна интересная схватка ожидает лидских зрителей. Здесь состоится ремейк финала Кубка Беларуси. В финальном матче в результате перестрелки сильнее оказался «Дорожник», одолевший оппонента с минимальным перевесом 5:4 и в итоге завоевавший титул. Так что «Лидсельмашу» в грядущем противостоянии есть что доказывать.

Кроме того, подогревает интерес к встрече и тот факт, что в первом круге «Лидсельмаш» также проиграл «Дорожнику».

ВРЗ — «УВД-Динамо»

«Вагоноремонтники», отдохнув, готовятся продолжить победную поступь. Помогать им в этом во втором круге будет арендованный у главного конкурента («Столицы») Евгений Чернейко. Молодому талантливому светлогорчанину в Минске не хватает игровой практики, поэтому вариант с гомельской командой хорош и для него, и для «столичного» клуба.

«УВД-Динамо» в январе ничем приметным не отметилось. В воскресенье, 22 января, гродненцы провели товарищеский матч с «Фортуной» и обыграли лидчан с крупным счетом 8:2.

ЦКК — БЧ

Светлогорский клуб в январе отметил 25-летие, воплотив в жизнь давнюю мечту — созвать под родные знамена всех своих звездных воспитанников. Собрать игроков действительно удалось, и даже удалось в рамках праздничного мероприятия добиться фееричной ничьи против сборной Беларуси в выставочном матче. Однако праздник закончился, звезды разъехались, приехал БЧ, которому кровь из носу нужны очки для укрепления в зоне плей-офф.

«Гранит» — МАПИД

МАПИД в конце первого круга потерял место в четверке и теперь отстает от идущего четвертым «Лидсельмаша» на один балл. Причем прошлогоднего чемпиона ожидает весьма непростой матч с «Дорожником», где вероятность потери очков довольно высока. «Домостроители» в курсе этой ситуации и не прочь воспользоваться ей, чтобы подняться на позицию выше. Для этого им, как минимум, нужно побеждать обычно неуступчивую на своей специфической домашней площадке микашевичскую команду.

«АК Южный» — «Борисов-900»

«Борисов-900», напрочь проваливший первый круг, явно жаждет начать с чистого листа, оставив позади турнирные неудачи. Стартовать придется с гомельской области, где обитает «АК Южный». «Южане» живут мыслями о плей-офф, однако пока эти мысли остаются лишь мечтами, не получая подтверждения на игровом уровне.

«Динамо-БНТУ» — «Витэн»

Первый семестр «студенты» провалили, расположившись на предпоследней позиции. Во втором полугодии им необходимо срочно прибавлять, или они рискуют быть отчисленными. «Витэну» также есть куда расти. Пусть «энергетики» и могут похвастать стабильностью (почти весь первый круг они провели на 6-м месте), однако шестая позиция не сулит хороших раскладов в плей-офф, поэтому «Витэн» намерен серьезно прибавить.

«Охрана-Динамо» — «Аматар»

У команд равное количество баллов (по 12) и волей календаря им суждено сойтись в первом туре второго круга. Оба клуба временами показывают симпатичную игру, однако являются аутсайдерами. Победа позволит оторваться от оппонента и, возможно, обойти «АК Южный», а если повезет, и «Форте» (его ждет игра против мастеровитой «Столицы»). Так что мотивация у андергогов будет запредельной.

16 тур

«Форте» — «Столица»

«Лидсельмаш» — «Дорожник»

ВРЗ — «УВД-Динамо»

ЦКК — БЧ

«Гранит» — МАПИД

«АК Южный» — «Борисов-900»

«Динамо-БНТУ» — «Витэн»

«Охрана-Динамо» — «Аматар».