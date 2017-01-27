Арбитражная панель Всемирной торговой организации (ВТО) признала незаконными введенные Россией антидемпинговые пошлины на легкие коммерческие автомобили из Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.





По словам еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, «это очень четкое решение ВТО против недобросовестных, протекционистских и антиконкурентных мер, которые мы видим сегодня в России». По ее словам, Россия не выполнила ряд требований ВТО, введя антидемпинговые пошлины в 2013 году, размер которых составлял от 23 до 30 процентов, что повлияло на экспорт итальянских и германских автомобилей.

Мальмстрем заявила, что теперь эти меры должны быть отменены. «Я ожидаю, что теперь Россия выполнит свои международные обязательства без задержки», — отметила еврокомиссар.

Согласно правилам ВТО, в течение 60 дней Россия может подать апелляцию на это решение.

ЕС подал иск в ВТО против российских антидемпинговых пошлин на легкие коммерческие автомобили в мае 2014 года. Это обращение стало третьим со стороны ЕС к России после ее вступления в ВТО в 2012 году.

В 2013 году Россия на пять лет ввела антидемпинговые пошлины на легкие коммерческие автомобили производства Турции, Италии и Германии. Под ограничительные меры попали автофургоны с объемом двигателя до трех литров и массой от 2,8 до 3,5 тонн, предназначенные для перевозки грузов весом до двух тонн или для комбинированных перевозок грузов и пассажиров. Антидемпинговые пошлины были введены на территории всего Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан), и ЕС рассчитывает на их общую отмену.