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ВТО назвала незаконными российские пошлины на автомобили из Евросоюза
Арбитражная панель Всемирной торговой организации (ВТО) признала незаконными введенные Россией антидемпинговые пошлины на легкие коммерческие автомобили из Евросоюза. Об этом говорится
По словам еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, «это очень четкое решение ВТО против недобросовестных, протекционистских и антиконкурентных мер, которые мы видим сегодня в России». По ее словам, Россия не выполнила ряд требований ВТО, введя антидемпинговые пошлины в 2013 году, размер которых составлял от 23 до 30 процентов, что повлияло на экспорт итальянских и германских автомобилей.
Мальмстрем заявила, что теперь эти меры должны быть отменены. «Я ожидаю, что теперь Россия выполнит свои международные обязательства без задержки», — отметила еврокомиссар.
Согласно правилам ВТО, в течение 60 дней Россия может подать апелляцию на это решение.
ЕС
В 2013 году Россия на пять лет ввела антидемпинговые пошлины на легкие коммерческие автомобили производства Турции, Италии и Германии. Под ограничительные меры попали автофургоны с объемом двигателя до трех литров и массой от 2,8 до 3,5 тонн, предназначенные для перевозки грузов весом до двух тонн или для комбинированных перевозок грузов и пассажиров. Антидемпинговые пошлины были введены на территории всего Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан), и ЕС рассчитывает на их общую отмену.
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Антидемпинговые пошлины были введены на территории всего Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан), и ЕС рассчитывает...
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