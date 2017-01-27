В Минской области ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах в отношении доходов, полученных от сдачи внаем (поднаем), аренду (субаренду) жилых и нежилых помещений, машино-мест и гаражей выросли в среднем на 12%.

Заместитель начальника областной инспекции Министерства по налогам и сборам Юрий Коновалов прокомментировал принятое Минским областным Советом депутатов решение № 179 от 23 декабря 2016 года, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Повышение вызвано индексацией с 1 января 2017 года базовых ставок подоходного налога в фиксированных суммах согласно изменениям в Налоговом кодексе. Размер ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах разнится по городам и территориям.

Так, при сдаче внаем в населенных пунктах, расположенных на территориях Нарочанского и Мядельского сельсоветов, в период с мая по сентябрь садовых домиков, дач их владельцу теперь придется ежемесячно выплачивать Br41. Такую же сумму подоходного налога потребуется внести в этой местности за каждую сдаваемую комнату при сдаче внаем жилых помещений.

В Жодино ставка равна Br15,50. В Борисове, Заславле, Молодечно, Марьиной Горке, Слуцке, Смолевичах, Солигорске, Минском районе — Br15.

В иных городах районного подчинения — Br9, в других населенных пунктах и территориях, за исключением Минского района, — Br8,40.

Выросли фиксированные суммы подоходного налога при сдаче внаем физическими лицами и нежилых помещений, а также машино-мест и гаражей.