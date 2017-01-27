В сети набирает популярность видео с участием шведского спортсмена Дэниела Бодина, который верхом на снегоходе сумел выполнять двойное сальто назад. К слову, до него никто в мире не смог совершить такое, хотя попытки были.

"Я сделал это! Я не могу поверить в это! Это невозможно объяснить — никто в мире не сможет понять это чувство", — заявил Бодин.

По словам экстремала, он готовился к выполнению этого трюка более двух лет.

Интересно, что это не первый безумно сложный прыжок Бодина. Так, в 2013 году швед прыгнул на снегоходе с лыжного трамплина.

Не пытайтесь самостоятельно повторить эти трюки!