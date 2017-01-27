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Двойное сальто на снегоходе: шведский экстремал выполнил безумный трюк
27.01.2017 20:07 — Разное | Sputnik Беларусь
В сети набирает популярность видео с участием шведского спортсмена Дэниела Бодина, который верхом на снегоходе сумел выполнять двойное сальто назад. К слову, до него никто в мире не смог совершить такое, хотя попытки были.
"Я сделал это! Я не могу поверить в это! Это невозможно объяснить — никто в мире не сможет понять это чувство", — заявил Бодин.
По словам экстремала, он готовился к выполнению этого трюка более двух лет.
Интересно, что это не первый безумно сложный прыжок Бодина. Так, в 2013 году швед прыгнул на снегоходе с лыжного трамплина.
Не пытайтесь самостоятельно повторить эти трюки!
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Смотрите на видео, как экстремал Дэниел Бодин впервые в истории выполнил невероятный трюк – двойное обратное сальто на снегоходе. После приземления спортсмен не...
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