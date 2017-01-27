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Узнай автомобиль по ускользающему профилю. Тест

28.01.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Наверняка и с вами случались такие ситуации, когда на улице совершенно неожиданно в ваше поле зрения попадает прекрасная девушка или стильный молодой человек (кому кто нравится). Он или она садятся в автомобиль. Включает двигатель и быстро уносится вдаль. А вы еще долго смотрите вслед и мучаетесь в догадках… что это за марка автомобиля. AUTO.TUT.BY подготовил тест на знание автомобилей, уносящихся вдаль.

 
 
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AUTO.TUT.BY подготовил тест на знание автомобилей, уносящихся вдаль.

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