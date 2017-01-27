Наверняка и с вами случались такие ситуации, когда на улице совершенно неожиданно в ваше поле зрения попадает прекрасная девушка или стильный молодой человек (кому кто нравится). Он или она садятся в автомобиль. Включает двигатель и быстро уносится вдаль. А вы еще долго смотрите вслед и мучаетесь в догадках… что это за марка автомобиля. AUTO.TUT.BY подготовил тест на знание автомобилей, уносящихся вдаль.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Узнай автомобиль по ускользающему профилю. Тест AUTO.TUT.BY подготовил тест на знание автомобилей, уносящихся вдаль.