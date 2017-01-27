Нога туриста почти не ступает на белорусскую землю, но корреспондентам Sputnik удалось расспросить одного из них о том, что стоит посмотреть в столице республики.

"У вас дружелюбные люди, прекрасные парки, интересная архитектура на проспекте — Минск стоит увидеть", — уверен бельгиец Барт Ван дер Донк.

Скоро туристы из многих европейских стран получат шанс на пять дней остановиться в Минске без визы. Ожидается, что это поспособствует притоку иностранных гостей. Что еще стоит увидеть в городе по мнению туриста, смотрите в сюжете Sputnik.