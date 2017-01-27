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Театр, проспект Независимости – что приглянулось бельгийцу в Минске
28.01.2017 08:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Нога туриста почти не ступает на белорусскую землю, но корреспондентам Sputnik удалось расспросить одного из них о том, что стоит посмотреть в столице республики.
© Sputnik. Андрей Петров, Вадим Анцупов
"У вас дружелюбные люди, прекрасные парки, интересная архитектура на проспекте — Минск стоит увидеть", — уверен бельгиец Барт Ван дер Донк.
Скоро туристы из многих европейских стран получат шанс на пять дней остановиться в Минске без визы. Ожидается, что это поспособствует притоку иностранных гостей. Что еще стоит увидеть в городе по мнению туриста, смотрите в сюжете Sputnik.
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Гражданин Бельгии, приехавший в белорусскую столицу, рассказал Sputnik, что Минск незаслуженно обделен вниманием туристов.
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