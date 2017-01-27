﻿ Самый дорогой коттедж сдают за 15 000 долларов, а дом экс-главы Нацбанка в Дроздах - со скидкой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Самый дорогой коттедж сдают за 15 000 долларов, а дом экс-главы Нацбанка в Дроздах - со скидкой

28.01.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На рынке элитной недвижимости кризис сказался тенденцией: если дом не удается продать, его сдают в аренду. И тоже дорого. При этом ценник хозяева выставляют оптимистичный и без малейшего намека на то, что продажа не состоялась. Например, особняк в Тарасово в прошлом году выставлялся на продажу за 1,7 миллиона долларов. И не продали. Теперь сдают в аренду. А вот в Дроздах, наоборот, цены на аренду домов снижаются.

Особняк в Тарасово входил в топ самых дорогих. Он и сегодня в топе, но уже среди предложений аренды: месяц проживания в этом особняке стоит 15 тысяч долларов.


Фото: realt.by

Будущим арендаторам предлагают «целостный имущественный комплекс». Туда входят: жилой дом (основное здание общей площадью 600 «квадратов») с тремя спальнями, детской, библиотекой, кабинетом, столовой, четырьмя санузлами, джакузи, бильярдной, постирочной, гаражом на два автомобиля и зимним садом.



Фото: realt.by

Кроме этого, в комплекс входит гостевой дом и дом для обслуживающего персонала.

С особой любовью описывается сад, насаждения в котором перечисляются поштучно с указанием возраста: «маньчжурский орех — 2 шт. (возраст 40 и 60 лет, высота 9 и 12 м соответственно), дугласия — 1 шт. (50 лет, высота 15 м)…».


Фото: realt.by

Еще там есть «садовая скульптура»: изделия из мраморной крошки (Италия) — 8 шт., фонтан из 300 кг бронзы с позолотой.


По сравнению с ценой аренды особняка в Тарасово цены в Дроздах уже не кажутся заоблачными. Там по-прежнему сдается дом, который строил для своей семьи хоккеист Руслан Салей. Месяц проживания в нем стоит 8000 долларов. Дом сдается с мебелью и техникой.




В переулке Изумрудном, в котором строились чиновники, снова предлагается в длительную аренду дом экс-главы Нацбанка Надежды Ермаковой. Правда, уже со скидкой в полторы тысячи долларов. Напомним, в 2015 году месяц проживания там предлагали приобрести за 6000 долларов, теперь — 4500. Изменились и фотографии в объявлении. В частности, из кадров были убраны личные вещи домовладельцев и портрет Надежды Андреевны, что стоял на камине в гостиной. Но и без них интерьер остается узнаваемым. Можно сравнить.








Напомним, участок в 15 соток в Дроздах был выделен Надежде Андреевне еще в середине 2000-х. Позже этот дом был переписан на старшую дочь Наталью Чепикову, а Надежда Ермакова построила себе новый дом в Веснинке.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
REALTY.TUT.BY посмотрел, как выглядят самые дорогие коттеджи, которые сегодня сдают в аренду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"В ресторан вложили 300 тысяч долларов". В Минск пришел финский фастфуд Hesburger
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика