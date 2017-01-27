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Самый дорогой коттедж сдают за 15 000 долларов, а дом экс-главы Нацбанка в Дроздах - со скидкой
На рынке элитной недвижимости кризис сказался тенденцией: если дом не удается продать, его сдают в аренду. И тоже дорого. При этом ценник хозяева выставляют оптимистичный и без малейшего намека на то, что продажа не состоялась. Например, особняк в Тарасово в прошлом году выставлялся на продажу за 1,7 миллиона долларов. И не продали. Теперь сдают в аренду. А вот в Дроздах, наоборот, цены на аренду домов снижаются.
Особняк в Тарасово входил в
Будущим арендаторам предлагают «целостный имущественный комплекс». Туда входят: жилой дом (основное здание общей площадью 600 «квадратов») с тремя спальнями, детской, библиотекой, кабинетом, столовой, четырьмя санузлами, джакузи, бильярдной, постирочной, гаражом на два автомобиля и зимним садом.
Кроме этого, в комплекс входит гостевой дом и дом для обслуживающего персонала.
С особой любовью описывается сад, насаждения в котором перечисляются поштучно с указанием возраста: «маньчжурский орех — 2 шт. (возраст 40 и 60 лет, высота 9 и 12 м соответственно), дугласия — 1 шт. (50 лет, высота 15 м)…».
Еще там есть «садовая скульптура»: изделия из мраморной крошки (Италия) — 8 шт., фонтан из 300 кг бронзы с позолотой.
По сравнению с ценой аренды особняка в Тарасово цены в Дроздах уже не кажутся заоблачными. Там по-прежнему
В переулке Изумрудном, в котором строились чиновники, снова предлагается в длительную аренду
Напомним, участок в 15 соток в Дроздах был выделен Надежде Андреевне еще в середине 2000-х. Позже этот дом был переписан на старшую дочь Наталью Чепикову, а Надежда Ермакова построила себе новый
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REALTY.TUT.BY посмотрел, как выглядят самые дорогие коттеджи, которые сегодня сдают в аренду.
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