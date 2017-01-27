Уходящая неделя запомнилась спортивным болельщикам, прежде всего, хоккейными баталиями с участием минского "Динамо", рассказал на радио Sputnik Беларусь спортивный обозреватель информационного агентства Sputnik Максим Костьян.

"Зубры провели 2 матча: против Екатеринбургского "Автомобилиста", в котором победили со счетом 5:4 в овертайме, и против хантымансийской "Югры", там победа была более уверенная — 4:1", — рассказал Костьян.

Спортивный обозреватель отметил, что эти две победы хоккеисты одержали после того, как Александр Лукашенко провел встречу с председателем наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Игорем Шуневичем и жестко раскритиковал игру команды.

"Сейчас зубрам осталось провести в регулярном чемпионате КХЛ всего 9 матчей и ближайший из них — сегодня на "Минск-арене" против астанинского "Барыса". Затем на будущей неделе минчане отправляются в выездное турне, состоящее из 4 матчей", — добавил Костьян.

Что касается турнирного положения, минское "Динамо" по-прежнему на шестой строчке Западной конференции, в активе команды 87 очков, а ближайшим преследователем "зубров" является подмосковный "Витязь", у которого 83 балла.

Кроме хоккея, в конце января традиционное внимание приковано и к Австралии, где в эти дни проходит чемпионат Australian Open. На этих выходных определятся обладатели титулов как в мужском одиночном разряде, так и в женском.

Сегодня в финале у женщин сойдутся две сестры Уильямс, которые не так давно оказались в центре допингового скандала. Финал мужского одиночного разряда состоится в воскресенье — 29 января, в нем сыграют испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. Статистика личных встреч на стороне Надаля 23:11.

Уходящая неделя запомнилась и праздничными событиями — свой 43-й день рождения отметил знаменитый норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален. И также на уходящей неделе исполнилось бы 44 года легендарному белорусскому футболисту Валентину Белькевичу.

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