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Врачам-интернам на 40% повысили тарифные оклады с 1 января
Тарифные оклады врачам-интернам в Беларуси повышаются на 40%. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 января № 78. Об этом сообщает
Согласно постановлению, на 40% повышаются тарифные оклады врачам-интернам, провизорам-интернам, работающим в бюджетных и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
Руководителям этих организаций, Министерству здравоохранения, местным исполнительным и распорядительным органам поручено обеспечить перерасчет заработной платы в соответствии с повышением тарифных окладов.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Напомним, ранее правительство
Согласно плану, врачи, учителя, воспитатели и прочие бюджетники к 2020 году должны будут получать не ниже 80% от средней зарплаты по стране. Сейчас этот показатель составляет 76,5%.
Кроме того, планируется приблизить минимальный размер величины, которая влияет на оклады бюджетников, к бюджету прожиточного минимума, а в перспективе — к минимальному потребительскому бюджету. Сейчас на их оклады в первую очередь влияет тарифная ставка первого разряда.
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Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.
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