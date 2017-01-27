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Умер Александр Тиханович

28.01.2017 10:29 — Разное | БДГ  
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После продолжительной болезни умер Народный артист Беларуси Александр Тиханович. Ему было 64 года.

О смерти одного из самых известных и именитых артистов Беларуси сообщила в социальной сети его дочь Анастасия Тиханович.

«Сегодня ночью не стало моего Папы... Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел завершилась Радостной Встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное, Пусть Боженька примет тебя в Своих самых Светлых селениях, где нет больше ни болезни, ни печали, но Жизнь и Любовь бесконечная», – написала она в соцсетях. 

В последнее время многие обращали внимание на болезненный вид и нездоровую худобу Александра Тихановича, однако он держался бодро и еще до недавнего времени вместе со своей супругой Ядвигой Поплавской участвовал в концертах.

Александр Тиханович родился в Минске в 1952 году, в 1982 году окончил Белорусскую консерваторию, играл в оркестре Суворовского училища.

С 1973 года работал в ансамбле «Верасы», где пела и его супруга — Ядвига Поплавская. Тихонович - Заслуженный и Народный артист Беларуси. Долгое время занимался отбором участников Беларуси на песенный конкурс «Евровидение» в проекте «Еврофест». 

Сейчас решается вопрос о дате прощания и месте похорон Александра Тихановича.

 
Теги: Минск
 
 
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После продолжительной болезни умер Народный артист Беларуси Александр Тиханович. Ему было 64 года. О смерти одного из самых известных и именитых артистов Беларуси...

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