От зеленой зоны в 12 гектаров каждый год Минск получает экосистемных услуг на сумму почти в 240 тысяч деноминированных рублей. Корреспондент Sputnik Вера Дашкевич пообщалась с авторами "Черно-зеленой карты" .

Карта — это попытка собрать информацию об экономической выгоде, которую несут городу зеленые и промышленные зоны. Эта информация, по мнению экологов, может стать весомым аргументом в спорах с городскими властями и инвесторами, считающими, что зеленая зона без обременений — идеальное место для строительства.

"Идея карты возникла после того, как столичные власти построили гостиницу "Пекин" в парке 40-летия Октября. Если вы помните, там — напротив гостиницы Пекин — была промзона, которая не использовалась, старый цех. Мы пытались убедить власти сохранить зеленую зону, а гостиницу построить там, но безрезультатно. Тогда и появилась идея собрать на одной карте всю информацию о зеленых зонах и неэффективно работающих промпредприятиях", — объяснила идею проекта эколог Ирина Сухий.

Ленинский район готов

Работу над картой начали в сентябре. Начать решили с Ленинского района столицы, где расположены Лошицкий парк и Чижовское водохранилище, а также предприятия "Камволь", "Мотовело" и "Элема".

"Мы взяли восемь предприятий. Из них три оказались убыточными, которые забирают из казны каждый год по несколько миллионов долларов. При этом похожая по площади территория дает городу в год порядка 50 тысяч долларов. Да, это не гигантские суммы. Но обслуживание этих территорий и не требует больших средств, всего-то покосить и вывезти листья. Это никак не три миллиона долларов", — рассказал представлявший проект активист компании "Городской лесничий" Дмитрий Герилович.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Активист компании "Городской лесничий" Дмитрий Герилович

Территории на карте выделены четырьмя цветами: черным — предприятия, об экономическом самочувствии которых удалось раздобыть информацию; серым — все остальные промтерритории; светло-зеленым — парки и скверы района, темно-зеленым — зоны, по которым просчитана стоимость их экосистемных услуг.

О каких услугах речь

Если говорить простым языком, то под экосистемными услугами городских деревьев экологи понимают прежде всего чистый воздух. Иными словами, способность деревьев и иной растительности поглощать (или как говорят специалисты депонировать) углерод и вырабатывать кислород. А еще защищать от ветра, шума и осаждать пыль.

"Деревья задерживают до 60-70 % находящейся в воздухе пыли. Да, у разных деревьев разная способность к удержанию пыли. Лучше всего с этой проблемой справляется вяз с шероховатыми и большими листьями. За сезон он осаждает на своих листьях до 23 килограммов пыли", — рассказала сотрудник Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси Ольга Ефимова.

Как это можно просчитать

Оказывается, в мире экономическую выгоду парков и даже конкретных деревьев считают с 2002 года. На одном из Нью-Йоркских ресурсов можно найти информацию о каждом городском дереве, начиная от вида, заканчивая перечнем и стоимостью услуг, которое это дерево оказывает городу.

Суммы фигурируют в зависимости от возраста и здоровья дерева и доходят до 500 долларов в год.

Белорусские экологи получили свой инструментарий для подсчета экономической выгоды насаждений только в 2013 году, когда был принят Технический кодекс установившейся практики (ТКП) Проведения стоимостной оценки экосистемных услуг.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Все расчеты делаются с оглядкой на ТКП, разработанные для лесного массива

"Измеряли каждое дерево — периметр, высота. Потом по формуле высчитывали количество депонированного углекислого газа, получили величину в тоннах. Далее эти тонны умножали на стоимость квоты углекислого газа на мировом рынке согласно Киотскому протоколу", — рассказала Ефимова.



© Фото: Экохоум Старые деревья в минских парках рассказывают городские истории

Отдельно — по другой сложной формуле — просчитывался ассимиляционный потенциал дерева, то есть его способность в определенных пределах обезвреживать и перерабатывать вредные примеси.

Получиться ли убедить инвесторов и власти

Самое уязвимое место "Черно-зеленой карты Минска" — все расчеты делаются с оглядкой на ТКП, разработанные для лесного массива. Но объем оказанных экосистемных услуг городской обрезанной липы и ее дикой родственницы за городом, наверняка, будут отличаться.

Зато в городе имело бы смысл включать в расчеты при оценке услуг еще и культурную рекреационную функцию.

Тем не менее, волонтеры "Городского лесничего" намерены продолжать проект. Ждут помощи от всех неравнодушных. Для помощников разработали web-приложение, чтобы каждый желающий, выйдя во двор или собакой в сквер, смог заполнить форму и помочь с составлением карты.



© Sputnik / Вера Дашкевич. "Черно-зеленую карту" составляют как аргумент в споре с потенциальными инвесторами

"Наше узкое место, на сегодняшний день — мы не учитываем дворовые территории. Мы не учитываем мелкие посадки около зданий. Это играет роль, но мы всего лишь волонтеры, которые пытаются привлечь внимание к оценке экосистемных услуг. Город должен оценивать свои зеленые зоны не только с позиции "о, очередной выгодный инвест-проект, давайте отдадим инвестору кусочек парка", а понимать и сравнивать те прибыли, которые он получит от строительства здесь объекта, а какие — от сохранения этой зоны", — подвел итог Герилович.

Завершенную версию карты экологи планируют презентовать в 2019 году.