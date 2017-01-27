МИНСК, 28 янв — Sputnik. Китайский Новый год — один из самых важных восточных праздников, который отмечают не только в азиатских странах. Точное время китайского нового года зависит от лунного цикла — он наступает в первое новолуние нового года. Поэтому, ежегодно этот праздник выпадает на один из дней в промежутке с 21 января по 21 февраля. SputnikГрузия рассказывает, как отмечают этот праздник в Китае.



© Sputnik / Виктор Толочко Астрологический прогноз на год Петуха и Верблюда

Год Огненного Петуха начинается 28 января, ровно в 5 часов и 8 минут ночи, по минскому времени.

Огненного петуха сменит Желтая собака

Китайцы живут по собственному календарю, поэтому их летоисчисление не совпадает с общепринятым в мире. Летоисчисление Китая с древности основывается на лунном календаре, который сформировался примерно к XIV веке до нашей эры, благодаря развитию астрономии.

По китайскому календарю 28 января наступит 4715 год — год Огненного Петуха, который продлится до 15 февраля 2018 года, когда на смену ему придет год Желтой Собаки. В 2016 году жители Китая отметили пришествие 4714 Нового года Обезьяны, которое наступило 8 февраля.

Китайский календарь использует шестидесятилетний цикл, который начинается годом Деревянной Крысы, а заканчивается Водяной Свиньей. Этот цикл начался 2 февраля 1984 года и закончится 29 января 2044 года.



© Pixabay.com Китайский новый год празднуют в разных городах мира, например в Париже

Новый год у жителей Востока знаменует новый виток времени, начало, обновление. В день, когда наступит Новый год по китайскому календарю, зима встретит весну и начнется новый жизненный цикл.

Раньше праздновали месяц, а теперь сократили вдвое

В странах Востока Новый год или Чунь Цзе, что дословно значит "Праздник весны" — один из самых продолжительных праздников, который в старину длился целый месяц. Отмечают его уже больше двух тысяч лет.

В наши дни китайцы сократили количество выходных практически вдвое из-за насыщенного образа жизни и плотного рабочего графика. Поэтому праздник заканчивается на пятнадцатый день — грандиозным Фестивалем китайских фонарей. Эта дата в 2017 году выпадает на 11 февраля.

Традиционно в Китае в это время на две недели деловая жизнь замирает — отмечают праздник 15 дней, каждый из которых отличается своими традициями и обычаями.

Где бы ни находился китаец, по традиции Новый год он должен встретить с родными, так как этот праздник считается семейным и называется "День воссоединения семьи" или "Встреча после разлуки". Они также считают, что на Новый год за столом присутствуют духи умерших предков, которые также являются участниками праздника.

На новогодние праздники люди ходят друг к другу в гости с поздравлениями, подарками в виде денег в красных конвертах, и ожерелий из монет и мандаринов, как символа богатства.

В ожидании Нового года, жители Китая меняют старую одежду на новую, основательно убирают свои дома, чтобы благоприятная энергия свободно циркулировала в нем и не застаивалась. Во время уборки выбрасывают весь хлам и ненужные вещи, накопленные за год.



© Pixabay.com Празднование Нового года обычно заканчивается грандиозным фестивалем китайских фонарей

Соответственно готовят праздничные угощения. Любимым блюдом являются пельмени, своей формой напоминающие слиток золота — символ достатка. Часто дома украшаются мандаринами, обязательно восемью штуками — число, символизирующее бесконечность.

В соответствии с восточным гороскопом, каждый год имеет своего покровителя, стихию и цвет. Покровитель меняется по двенадцатилетнему циклу, а стихия и цвет — по десятилетнему.

Символ года

На смену Огненной Обезьяне придет Огненный Петух, то есть мы второй год будем жить под патронажем огненного символа. Огненная Обезьяна 28 января передаст Петуху свои полномочия.

Десятый по счету знак китайского двенадцатилетнего гороскопа является чуть ли не самым интересным животным во всем восточном календаре.

Год Огненного Петуха обещает стать поистине запоминающимся событием. Китайцы советуют накануне праздника не покупать новую обувь, не стричь волосы, так как по их заверениям, нарушившего эти правила ожидают несчастья.

Интересно, что в ночь перед Новым годом, китайцы не спят, поскольку таким образом, они оберегают себя от бед, болезней и неприятностей на весь будущий год.

Петух яркий и демонстративный, элегантный и общительный. Однако помимо самого животного, необходимо знать так же цвет и стихию знака-покровителя 2017 года. Стихия, как и цвет Петуха напрямую влияет на то, каким будет 2017 год для каждого человека.