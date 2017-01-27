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Москву обвинили в попытке повлиять на Нобелевский комитет
28.01.2017 11:23 — Разное | Ежедневник
Полицейская служба безопасности Норвегии заявила, что Россия использовала спецслужбы для попытки повлиять на работу Нобелевского комитета.
Об этом сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания NRK, сообщает
В Норвегии заявили, что Россия хотела помешать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.
В свою очередь в российском посольстве данную информацию назвали паранойей.
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Полицейская служба безопасности Норвегии заявила, что Россия использовала спецслужбы для попытки повлиять на работу Нобелевского комитета.
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