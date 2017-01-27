﻿ Москву обвинили в попытке повлиять на Нобелевский комитет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Москву обвинили в попытке повлиять на Нобелевский комитет

28.01.2017 11:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Москву обвинили в попытке повлиять на Нобелевский комитет

Полицейская служба безопасности Норвегии заявила, что Россия использовала спецслужбы для попытки повлиять на работу Нобелевского комитета.

Об этом сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания NRK, сообщает gazeta.ru.

В Норвегии заявили, что Россия хотела помешать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.

В свою очередь в российском посольстве данную информацию назвали паранойей.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полицейская служба безопасности Норвегии заявила, что Россия использовала спецслужбы для попытки повлиять на работу Нобелевского комитета.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Байнете появились видеоуроки компьютерной грамотности для родителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика