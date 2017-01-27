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Особняк российского миллиардера в Лондоне захватили сквоттеры-анархисты

28.01.2017 11:33 — Разное | Tut.by  
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Особняк российского миллиардера в Лондоне захватили бездомные, сообщает Daily Mail. Речь идет о четырехэтажном здании отеля Eaton Square стоимостью $ 15 миллионов фунтов, которое принадлежит Андрею Гончаренко. Дом расположен в центре города, в районе Белгравия, который находится к юго-западу от Букингемского дворца.


Захватчики называют себя анархистами. Вывесили над входом черный флаг и заявили, что откроют в особняке приют для бездомных. Ну, или уйдут, если им заплатят 50 тысяч фунтов.


Группа из 20 человек проникла в здание, купленное российским миллиардером в 2014 году через незапертое окно в подвале. Причину захвата здания они объясняют просто: нам холодно, бездомных в округе много, а тут несколько лет стоит пустое здание с огромным количеством комнат.


Людей, заселяющихся в не принадлежащие им брошенные дома, в Великобритании называют сквоттерами. Обычно они занимают чужие жилища до тех пор, пока там не появится законный владелец. Такие дома становятся приютами, куда приходят бездомные из разных городов. Эти сквоттеры имеют и требование к правительству — открыть все пустующие дома, чтобы бездомные могли пережить в них зиму.


Том Фокс и Джед Миллер, идеологи захвата здания под общий дом для бездомных.

Пока сквоттеров просто вызывают в суд. Силовое «освобождение» дома может последовать только за судебными разбирательствами.



Дейли Мел пишет и про Гончаренко. Захваченный дом — четвертый из приобретенных олигархом в последние три года. И он не самый дорогой. За один из особняков русский заплатил £120 млн. Гончаренко считается малоизвестной фигурой даже в скрытном мире олигархов, и источник его богатства неясен, сообщает издание.

 
 
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Хотят устроить там приют для всех, кто мерзнет этой зимой.

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