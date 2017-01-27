|
Особняк российского миллиардера в Лондоне захватили сквоттеры-анархисты
Особняк российского миллиардера в Лондоне захватили бездомные, сообщает
Захватчики называют себя анархистами. Вывесили над входом черный флаг и заявили, что откроют в особняке приют для бездомных. Ну, или уйдут, если им заплатят 50 тысяч фунтов.
Группа из 20 человек проникла в здание, купленное российским миллиардером в 2014 году через незапертое окно в подвале. Причину захвата здания они объясняют просто: нам холодно, бездомных в округе много, а тут несколько лет стоит пустое здание с огромным количеством комнат.
Пока сквоттеров просто вызывают в суд. Силовое «освобождение» дома может последовать только за судебными разбирательствами.
Дейли Мел пишет и про Гончаренко. Захваченный дом — четвертый из приобретенных олигархом в последние три года. И он не самый дорогой. За один из особняков русский заплатил £120 млн. Гончаренко считается малоизвестной фигурой даже в скрытном мире олигархов, и источник его богатства неясен, сообщает издание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хотят устроить там приют для всех, кто мерзнет этой зимой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии