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Последнее интервью Александра Тихановича на радио Sputnik Беларусь

28.01.2017 12:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Одно из последних интервью для радио Sputnik Беларусь Александр Тиханович дал в августе прошлого года. Беседа получилась очень душевной и была посвящена международному конкурсу "Евровидение".

Долгое время Александр Тиханович руководил проектом "ЕвроФест" и курировал отбор белорусских артистов для участия в конкурсе "Евровидение", однако в последние два года отошел от дел.

В своей беседе с ведущими радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым и Александром Кривошеевым народный артист Беларуси высказался за проведение международного конкурса в белорусской столице. Александр Тиханович отметил, что Минск "железно подходит" для проведения Международного конкурса песни "Евровидение". 

Последнее интервью Александра Тихановича на радио Sputnik Беларусь
© Sputnik Валерий Мельников
Скорректированы время и дата прощания с Александром Тихановичем

"Минск-Арена" — это то, что доктор прописал. Хотя у нас во всех областных центрах есть спортивно-концертные дворцы, в которых тоже может проходить этот конкурс. Дело за победителем. Хорошие исполнители были в Беларуси всегда, теперь нужна только хорошая песня",- сказал народный артист Беларуси в эфире радио Sputnik Беларусь.

Прощание с народным артистом Беларуси пройдет 30 января в Белорусской государственной филармонии. 

Радио Sputnik Беларусь выражает соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича.

Полную версию последнего интервью Александра Тихановича на радио Sputnik Беларусь слушайте в аудиозаписи.

 
Теги: Минск
 
 
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