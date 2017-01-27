Утвержденный 27 января Александром Лукашенко первый замминистра спорта и туризма 49-летний Вячеслав Дурнов, сменивший на этой должности Александра Гагиева, еще мало знаком спортивной общественности страны. « Наша Нiва » разузнала, чем известен чиновник, который стал вторым лицом ведомства.



Вячеслав Дурнов. Фото: Новополоцк сегодня

Вячеслав Дурнов родился деревне Островщина Полоцкого района, вся его карьера складывалась в Новополоцке.

Дурнов — бывший спортсмен, в 1990-м он был чемпионом мира и Европы по воднолыжному спорту. Окончил Новополоцкий политехнический институт и семь лет числился инженером на «Полимире».

По завершении спортивных выступлений стал тренером, а затем — директором детско-юношеской школы олимпийского резерва в Новополоцке.

В 2009 году Дурнов стал начальником отдела физкультуры, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома, а спустя год — заместителем председателя горисполкома. Все это время, до 2014 года, Новополоцкий горисполком возглавляла Наталья Кочанова, нынешняя глава Администрации президента.

В 2014 году Дурнова направили руководить Новополоцким городским Советом депутатов, а в этом году перевели в Минск, причем сразу же назначили первым заместителем министра спорта и туризма.

Дурнов занял место Александра Гагиева, это назначение еще 12 января анонсировал «Прессбол». Однако тогда в Минспорта эту информацию опровергли .

40-летний Александр Гагиев занимал пост первого заместителя министра спорта с 2013 года. С 2003-го по 2012 год являлся заместителем начальника управления физической культуры, спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета. В 2012−2013 годах — начальник управления физической культуры, спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета.



Александр Гагиев. Фото: Владимир Нестерович, mst.by

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Александр Гагиев был шефом белорусской миссии.

В декабре 2016 года «Народная воля» сообщала о том , что министр спорта Александр Шамко в ближайшее время также может быть отправлен в отставку. Отмечалось, что одним из кандидатов на его кресло является экс-замглавы Администрации президента Наталья Петкевич.