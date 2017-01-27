|
Новый первый замминистра спорта пять лет был подчиненным Кочановой
Вячеслав Дурнов родился деревне Островщина Полоцкого района, вся его карьера складывалась в Новополоцке.
Дурнов — бывший спортсмен, в 1990-м он был чемпионом мира и Европы по воднолыжному спорту. Окончил Новополоцкий политехнический институт и семь лет числился инженером на «Полимире».
По завершении спортивных выступлений стал тренером, а затем — директором детско-юношеской школы олимпийского резерва в Новополоцке.
В 2009 году Дурнов стал начальником отдела физкультуры, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома, а спустя год — заместителем председателя горисполкома. Все это время, до 2014 года, Новополоцкий горисполком возглавляла Наталья Кочанова, нынешняя глава Администрации президента.
В 2014 году Дурнова направили руководить Новополоцким городским Советом депутатов, а в этом году перевели в Минск, причем сразу же назначили первым заместителем министра спорта и туризма.
Дурнов занял место Александра Гагиева, это назначение еще 12 января
40-летний Александр Гагиев занимал пост первого заместителя министра спорта с 2013 года. С 2003-го по 2012 год являлся заместителем начальника управления физической культуры, спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета. В 2012−2013 годах — начальник управления физической культуры, спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета.
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Александр Гагиев был шефом белорусской миссии.
В декабре 2016 года «Народная воля»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утвержденный 27 января Александром Лукашенко первый замминистра спорта и туризма 49-летний Вячеслав Дурнов, сменивший на этой должности Александра Гагиева, еще...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии