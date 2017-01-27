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Известные россияне заговорили на китайском языке

28.01.2017 13:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 янв — Sputnik. Известные лица России, включая звезд эстрады, общественных и культурных деятелей, обратились к жителям "Поднебесной" на их родном языке с пожеланиями здоровья, благополучия, удачи, и исполнения желаний в год Красного Петуха.

Видеопоздравления доступны в специальном разделе на сайте Sputnik China.

Жителей Китая поздравили кинорежиссер Федор Бондарчук, фронтмен группы "Муммий Тролль" Илья Лагутенко, участники группы "Фабрика", певица Нюша, исполнительница Виктория Дайнеко, автор и исполнитель Митя Фомин, актриса Анна Чурина, гимнастка Светлана Хоркина, баскетболист Андрей Кириленко и хоккеист Иван Телегин, председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов, а также Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

 
Теги: Минск
 
 
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Информационное агентство и радио Sputnik накануне китайского Нового года, известного также как "Праздник весны", записало видеопоздравления на китайском языке.

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