МИНСК, 28 янв — Sputnik. Известные лица России, включая звезд эстрады, общественных и культурных деятелей, обратились к жителям "Поднебесной" на их родном языке с пожеланиями здоровья, благополучия, удачи, и исполнения желаний в год Красного Петуха.

Видеопоздравления доступны в специальном разделе на сайте Sputnik China .

Жителей Китая поздравили кинорежиссер Федор Бондарчук, фронтмен группы "Муммий Тролль" Илья Лагутенко, участники группы "Фабрика", певица Нюша, исполнительница Виктория Дайнеко, автор и исполнитель Митя Фомин, актриса Анна Чурина, гимнастка Светлана Хоркина, баскетболист Андрей Кириленко и хоккеист Иван Телегин, председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов, а также Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.