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Известные россияне заговорили на китайском языке
28.01.2017 13:01 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв — Sputnik. Известные лица России, включая звезд эстрады, общественных и культурных деятелей, обратились к жителям "Поднебесной" на их родном языке с пожеланиями здоровья, благополучия, удачи, и исполнения желаний в год Красного Петуха.
Видеопоздравления доступны в
Жителей Китая поздравили кинорежиссер Федор Бондарчук, фронтмен группы "Муммий Тролль" Илья Лагутенко, участники группы "Фабрика", певица Нюша, исполнительница Виктория Дайнеко, автор и исполнитель Митя Фомин, актриса Анна Чурина, гимнастка Светлана Хоркина, баскетболист Андрей Кириленко и хоккеист Иван Телегин, председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов, а также Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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Информационное агентство и радио Sputnik накануне китайского Нового года, известного также как "Праздник весны", записало видеопоздравления на китайском языке.
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