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Погода на воскресенье: снег с дожем и туманы

28.01.2017 12:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 янв — Sputnik. В воскресенье 29 января в Беларуси ожидается неустойчивая погода. Синоптики прогнозирует туман, на дорогах возможна гололедица.

Погода на воскресенье: снег с дожем и туманы
© Sputnik / Виктор Толочко
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По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки в виде дождя и снега. Ветер умеренный, юго-восточный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью в центральных районах Беларуси — от 0 до —6°С, по востоку при прояснениях 7-12 мороза. Днем ожидается  до +2 °С.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупреждают, что характер погоды будет неустойчивым, на дорогах возможна гололедица.

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