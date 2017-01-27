МИНСК, 28 янв — Sputnik. В воскресенье 29 января в Беларуси ожидается неустойчивая погода. Синоптики прогнозирует туман, на дорогах возможна гололедица.



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По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки в виде дождя и снега. Ветер умеренный, юго-восточный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью в центральных районах Беларуси — от 0 до —6°С, по востоку при прояснениях 7-12 мороза. Днем ожидается до +2 °С.