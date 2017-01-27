Четыре года назад на пешеходном переходе в Бресте Брест: Семья сбитой на переходе 22-летней девушки собирает средства на ее лечение">BMW 5-Series GT сбил Елену Смаль. Благодаря медикам девушку спасли, вывели из комы и в вегетативном состоянии передали родителям. Четыре года спустя девушка не говорит и практически обездвижена. Виновник же аварии получил три года «химии» — отсидел год и вышел по амнистии. Сейчас родители пострадавшей девушки пытаются взыскать с семьи виновника ДТП затраченные на лечение деньги. Речь не идет о баснословных суммах, но родителям приходится отстаивать буквально каждый рубль.



Лена Смаль. Фото: из семейного архива

Андрей Смаль — отец пострадавшей девушки — раскладывает на диване кипу документов. Тут решение суда, мотивировка, заключение экспертиз, письма, жалобы, обращения, исковые заявления. На этом бумажном ковре, как пресс-папье, лежит 14-страничная таблица формата А4, мелкие строки которой заполнены сложными названиями медицинских препаратов. Везде указаны даты, количество, стоимость. К каждой строчке есть чек. Это четырехлетняя история борьбы родителей 25-летней Лены за свою дочь в лекарствах, рецептах и рублях.

Андрей подчеркивает, что рассказать о своей ситуации он решил после публикации материала на TUT.BY о Насте из Гомеля , которая, так же как и их Лена, стала инвалидом после ДТП.

— Я читал комментарии к статье. Многие советовали ее матери обращаться в суд. Сразу предупреждаю, вряд ли вы что-то у нас сможете доказать в суде. Мы проходили через этот «театр абсурда», — вздыхает мужчина.

Три года «химии» и 90 миллионов компенсации

В 2013 году Лене было 22 года. К тому времени она успела закончить университет и работала в транспортной компании. В будущем планировала поступить на заочное, чтобы получить второе высшее по специальности «логист».



Фото с места ДТП. Фото: «Виртуальный Брест»

5 января она с подружкой возвращалась домой из кафе. Около 23.00 вышли на остановке, чтобы зайти в магазин. Дорогу переходили по пешеходному переходу на проспекте Машерова. Участок центральной улицы хорошо освещен, действует ограничение скорости — 40 км/ч, светофор мигал желтым. На третьей полосе их сбил BMW 5-Series GT. Основной удар пришелся на Лену. Позже на суде виновник аварии пояснил, что просто не заметил двух пешеходов.

Виновник получил три года «химии». Его мачеху, которая являлась собственником BMW, как владелицу средства повышенной опасности, обязали возместить 90 миллионов (неденоминированных) рублей компенсации морального ущерба.

«Вся реабилитация легла на наши плечи»

Сейчас Лена почти обездвижена. Она не может пока говорить, но понимает, когда с ней разговаривают, читает на русском и английском языках написанные от руки или печатные тексты. В меру возможностей пытается выполнить различные движения.

Девушка медленно, но восстанавливается. Сейчас Лене поставили диагноз «тотальная афазия». Афазия — локальное отсутствие или нарушение уже сформировавшейся речи.



Лена (слева) с подругой, которая также пострадала во время ДТП. Фото: «ВКонтакте»

— Но какая у нее тотальная афазия? Тотальная афазия подразумевает, что человек не понимает устную, письменную речь, не может говорить. Да, Ленка сейчас не может сама двигаться, но она все понимает, когда к ней обращаются, понимает обращения на русском и английском языках, читает на двух языках. Пишешь ей на листике сделать что-то, она выполняет в меру своих возможностей. Пробует произносить звуки. То же самое, если пишешь или говоришь по-английски. Сами врачи говорят, что при тотальной афазии лечебный процесс может преподнести совершенно неожиданные результаты — в ряде случаев восстановление может прийти неожиданно. Да, она не может пока говорить, но для того, чтобы человек мог говорить, с ним нужно много заниматься. И эта работа должна выполняться логопедом, — объяснил отец.

За четыре года лечения и реабилитации семья в общей сложности потратила около 100 тысяч рублей. У Лены — 1-я группа инвалидности. Мама Лены — Инесса уволилась с работы, чтобы ухаживать за дочерью. Фактически в семье работает один отец. Весь семейный бюджет расходуется на дорогостоящие медикаменты, средства реабилитации, занятия со специалистами.

Закон о здравоохранении Республики Беларусь. Статья 4 Граждане Республики Беларусь имеют право на доступное медицинское обслуживание, которое обеспечивается: предоставлением бесплатной медицинской помощи на основании государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения в государственных учреждениях здравоохранения.

«Государство тратит бюджет на медицину, а виновник ни при чем»

Страховая компания после ДТП возместила родителям Лены расходы по обязательному страхованию. Все, что было потрачено сверх этой суммы, необходимо было взыскивать через суд. После амнистии виновник аварии на связь с родственниками девушки не выходил. В 2015 году семья Смаль подала гражданский иск на возмещение дополнительных расходов на лечение и реабилитацию дочери.

Ответчиком в суде выступала владелица транспортного средства, а соответчиком — виновник ДТП.

— Начался абсурд. Мы предоставили все необходимые документы, выписки их больниц, поликлиник, реабилитаций, заключений ВКК. Ответчик, конечно, была не согласна. Назначили экспертизу. Брестская медико-реабилитационная экспертная комиссия посмотрела наши материалы и согласилась практически со всем, что мы выставляли, сторона ответчиков — нет. Назначили повторную экспертизу, по которой нам не положено практически ничего, все нам должно предоставить государство на льготной основе или бесплатно, а то, что государство не дало, должны взыскать с поликлиники, которая не снабдила этим. Здесь уже не согласились мы. Была еще повторная окончательная экспертиза, которая подтвердила нуждаемость нашей дочери в лечении, средствах ухода, массажах, ЛФК и реабилитации без противопоказаний, — рассказал Андрей Алексеевич.

Отцу Лены тяжело вспоминать о судебных баталиях. По делу провели несколько экспертиз, которые решали, какие препараты и средства ухода нужны были Лене, а какие — нет.

Бороться приходилось за каждый пункт. Например, приглашенные на заседание замглавврача Брестской горбольницы и заведующий терапевтическим отделением решали, хватает ли на день Лене двух подгузников, которые предоставляются бесплатно, или нет. Оказалось, что нет. Их показания подтверждаются заключением экспертной комиссии ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации». То же касается влажных салфеток, пеленок и прочих средств гигиены. Поэтому расходы на них «подлежат взысканию в полном объеме». Хотя в суде звучало и противоположное мнение, мол, есть памперсы и по 30 литров, которых взрослой девушке вполне хватит по два на сутки.

— У Лены с 2013 года по январь 2014-го была установлена трахеостома. Для ее санирования после выписки домой купили электрический отсос. Судья спросила хирурга, который был свидетелем по делу, нужен ли этот аппарат. На что он сказал, что можно было это делать обычным шприцем. Мы написали жалобу в центральную поликлинику, и нам пришел ответ, что для откачки жидкости нужен специальный отсос. Процедуру и правда можно проводить шприцем, но такая методика не используется ввиду малой эффективности и сложности, — объяснил собеседник.

В ответном письме указано, что с этим хирургом провели разъяснительную беседу и порекомендовали ему пройти внеочередные курсы повышения квалификации.

Памперсы и электроотсос отвоевали. А дальше родителей Лены ждало разочарование. По решению суда, не подлежат возмещению расходы на реабилитацию в Германии и белорусских учреждениях, на ортезы верхних и нижних конечностей, электромеханические средства реабилитации «Мотомед». Не вернут даже деньги на логопеда — экспертиза признала, что эти занятия были неэффективными.

— Начали вызывать на заседание врачей. Спрашивают у одного, нужен ли Лене логопед. Она отвечает: «Ну, в принципе, да». Ее и спрашивают, а почему об этом не написано в ее карточке. Она говорит: «Понимаете, у нас в штате нет логопеда». Ее спрашивают: «А почему не назначите в другое место?». Ответ: «У нас не принято так». В итоге оказывается, что логопед не нужен, то есть эти расходы вычеркивают, — говорит отец Лены.



Фото: «ВКонтакте»

Как отметил собеседник, в больнице Лене назначался препарат, который усиливает внимание при обучении и анализе информации у пациентов после черепно-мозговой травмы. Однако и за него деньги родителям не вернут. Поскольку, согласно заключению экспертной комиссии, «использование данного препарата неправомерно: препарат на территории страны не зарегистрирован, ввезен истцом самостоятельно», — говорится в мотивировочной части решения суда.

Но как с таким решением согласиться родителям Лены? Ведь препарат назначался и применялся врачами — об этом свидетельствует документ, где отмечают препараты, приобретенные за счет родственников. Родители приобрели лекарственное средство и не обязаны были знать, что оно не включено в перечень медицинских средств.

«Почему государство должно за него платить?»

Суд Ленинского района Бреста признал исковые требования родителей Лены обоснованными, но удовлетворил их частично. Вместо предъявленных 100 тысяч рублей дополнительных расходов возместить обязали лишь 7830 рублей. Кроме того, им отказали в индексации суммы затрат. Родители Лены с таким решением не согласны и подали жалобу в Брестский областной суд.

— Как так происходит? Я не прошу у государства ничего, только обязать ответчиков по ДТП возместить понесенные затраты для дальнейшего лечения и восстановления дочери. Почему мы за него должны платить? А то, что предоставляется Лене бесплатно, это ведь тоже государственные деньги. Так почему государство должно за него (виновника ДТП. — TUT.BY) возмещать расходы? Государство может оказать помощь по минимуму, тогда почему государство отказывает во взыскании с виновника положенные и доказанные полные затраты? — недоумевает отец Лены.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

«Потом не взыщете»

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Наталья Морозова подчеркнула, что для взыскания дополнительных расходов на лечение одних чеков в суде недостаточно.

«Когда ко мне по такому поводу обращаются люди, я им всегда советую: если вам это необходимо, если вы хотите что-то купить, значит, настаивайте, чтобы врачи записали, что вам это необходимо. В противном случае вы эти расходы взыскать не сможете. Нужны, например, протезы? Посоветуйтесь с врачами, чтобы они вас хотя бы отправили на консультацию или консилиум. Без документального подтверждения [от врачей] все покупки на ваш страх и риск — потом не взыщете», — объяснила адвокат.

В то же самое время у семьи остаются и другие пути взыскания средств с семьи виновника аварии.

— У них до сих пор не утрачена возможность взыскать (с семьи виновника. — TUT.BY) утраченный заработок (Лены Смаль. — TUT.BY). При положительном решении суда они будут платить ей (Лене Смаль. — TUT.BY) уже это пожизненно. Возможно, в этой ситуации стоит обсудить с адвокатом другие иски, уже не на этих основаниях. Может быть, они смогут таким образом частично компенсировать свои расходы. <…> Кроме того, в Гражданском кодексе есть положение об индексации присужденных судом денежных сумм. То есть если ранее какие-то денежные суммы им присуждались, они могут подать на индексацию этих сумм, — отметила собеседница.