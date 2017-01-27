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Младшая Уильямс обыграла старшую в финале Australian Open

28.01.2017 13:47 — Разное | Tut.by  
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Американка Серена Уильямс в 7-й раз стала победительницей женского одиночного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира Большого шлема. В решающем поединке она за 81 минуту взяла верх над своей старшей сестрой Винус Уильямс.


Винус и Серена Уильямс в 9-й раз сыграют друг против друга в финале турнира Большого шлема. Фото: Reuters

Серена Уильямс — Винус Уильямс — 6:4, 6:4

Выиграв Australian Open в 7-й раз в карьере, Серена лидирует по этому показателю в открытой эре (начиная с 1968 года). За всю же историю больше успехов в открытом чемпионате Австралии у австралийки Маргарет Корт, выигравшей одиночный разряд 11 раз.

Все та же Маргарет Корт лидирует и по числу титулов на турнирах «Большого шлема» — 24. Но Серена Уильямс уже подобралась к ней вплотную и, обойдя легендарную немку Штеффи Граф, с 23 титулами стала рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в открытой эре, с 1968 года.

Сестры Уильямс в 9-й раз встречались друг с другом в финале турнира «Большого шлема». В этом семейном противостоянии явный перевес за Сереной — 7:2.

 
 
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Американка Серена Уильямс в 7-й раз стала победительницей женского одиночного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису - первого в сезоне турнира...

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