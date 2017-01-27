В 1973 году Александр Тиханович пришел в состав ансамбля "Верасы", который наряду с "Песнярами" и "Сябрами" стал визитной карточкой белорусской эстрады в СССР. В "Верасах" Александр Тиханович познакомился со своей будущей супругой Ядвигой Поплавской. Песни "Малиновка", "Я у бабушки живу", "Завируха" в исполнении ансамбля стали всесоюзными хитами.



© Sputnik / Виктор Толочко Последнее интервью Александра Тихановича на радио Sputnik Беларусь

Народный артист Беларуси Василий Раинчик, с 1974 года ставший бессменным руководителем ансамбля "Верасы", рассказал радио Sputnik о своем знакомстве с Александром Тихановичем.

"Очень хороший артист был, пригласил меня руководить "Верасами" давно, лет сорок назад. Энергичный, много кому добра сделал. Сейчас все знают, что такое продюсер, что такое роль артиста на сцене, а тогда это все было в новинку — это же полвека назад было, но у него интуиция была очень хорошая", — сказал Раинчик.

Заслуженный артист Республики Беларусь, солист легендарного ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич вместе с родными и близкими Александра Тихановича скорбит об утрате великого артиста.

"От нас ушел великий артист, человек, который был мотором. Они с Ядей Поплавской, а с женой ему очень повезло, открыли на эстраде целый жанр. Так, как они работали, не работал никто. Человек добрейший, очень набожный. И он не любил много говорить о том, что случилось, от него тут же шла помощь. Это друг настоящий, каких мало. Поистине народный артист", — рассказал Борткевич.

Известие о смерти Александра Тихановича стало ударом для народного артиста Беларуси, художественного руководителя ансамбля "Сябры" Анатолия Ярмоленко.

"Ушел в мир иной мой друг Саша Тиханович. Веселый, жизнерадостный, творческий человек, энергичный, мощный. Вот мы сейчас с друзьями собрались, выражаем искренние соболезнования семье — Яде, Насте, внуку Ивану, и всем тем людям, которые с его песнями шли по жизни. Мы все потеряли близкого человека", — сказал Ярмоленко.

Народный артист Беларуси Александр Тиханович умер в ночь на субботу в 10-й городской клинической больнице Минска на 65-м году жизни. О смерти своего отца в соцсетях сообщила дочь артиста Анастасия Тиханович.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народного артиста страны Александра Тихановича в связи с его смертью.

Слова глубочайшей скорби по причине невосполнимой утраты в белорусской культуре высказал и министр культуры Беларуси Борис Светлов. Руководитель ведомства соболезнует семье, родным и близким народного артиста Беларуси.

Прощание с Александром Тихановичем пройдет в понедельник 30 января в Белорусской государственной филармонии.

Полную версию беседы с участниками легендарных ансамблей "Верасы", "Сябры" и "Песняры" в память о народном артисте Беларуси Александре Тихановиче слушайте на радио Sputnik Беларусь.