В случае с Александром Тихановичем сухие строчки официальной биографии кажутся совершенно не информативными — во всяком случае, мне, человеку, родившемуся в СССР.



© Sputnik / Виктор Толочко Последнее интервью Александра Тихановича на радио Sputnik Беларусь

Уроженец Минска, выпускник Консерватории, один из солистов ВИА "Верасы" в их самые звездные годы, соучредитель Театра песни и собственного продюсерского центра, который помог многим ставшим потом успешными исполнителям и музыкантам. Народный артист.

И вроде все верно, но неотмеченным, кажется, остается самое важное: применительно к Тихановичу народный артист — это не просто звание, это еще и отражение его длительных взаимоотношений с публикой.

"Малиновки заслышав голосок…"

Я очень немногое помню из детства. А вот "Верасы" из начала 80-х помню. И "Малиновку", и "Завiруху", и "Я у бабушки живу".

Те старые "Верасы" наряду с "Песнярами" и "Сябрами" были и, кажется, так и остались визитной карточкой белорусской эстрады.

"Я убежден, что мое детство и юность прошли в самое прекрасное время. Настрадавшись во время войны, наши люди словно пытались воздать друг другу всю ту любовь и тепло, что не получили за годы войны. Тогда люди были куда добрее и человечнее. Потом уже, в конце 70-х стали портиться, когда появились перебои с товарами", — делился своими размышлениями со Sputnik народный артист Беларуси.

Причем про "человечность" в случае с Тихановичем — это не фигура речи, я это знаю точно. Профессия несколько раз вынуждала меня обращаться к нему за помощью, комментарием, интервью. И ни разу ни видела и не слышала высокомерия или ссылок на занятость. Даже тогда, когда я, совершенно обнаглев, как понимаю сейчас, еще будучи школьницей попросила их с Ядвигой Константиновной стать героями моего первого в жизни телевизионного сюжета для подростковой программы на БТ. Они согласились.

После "Верасов"

Уход в 1988-м году из "Верасов", суди по всему, дался Александру Тихановичу и Ядвиге Поплавской не просто. В тот период, вспоминала позже Поплавская, было настолько тяжело, что "казалось все, бездна".



© Sputnik Валерий Мельников Тиханович: в СССР нашему времени не мешало бы занять доброты

" И я, и Саша очень переживали уход из группы. А потом Саша тоже "подарочки" подкидывал… Мужчины слабее, чем женщины, все свои переживания они начинают засовывать то в бутылку, то еще куда-то…", — признавалась Поплавская в интервью украинским журналистам.

Но в итоге они справились. Несколько лет в конце 80-х сотрудничали с оркестром Михаила Финберга, а потом стали выступать самостоятельно дуэтом, который назвали в честь своей популярной песни — "Счастливый случай".

Многие годы Александр Тиханович руководил "ЕвроФестом" — национальным отбором на конкурс "Евровидение", вел программу на белорусском телевидении "Звездный дилижанс", который открыл немало нынешних звезд эстрады.

Дуэт

Публике, мне кажется, всегда было сложно представить их по отдельности. Помимо заводных хитов Тихонович с Поплавской дарили публики надежду на возможность в этой жизни счастливой семьи. Их отношения не выглядели показушными, они воспринимались как очень настоящие, такие, какими должны быть.

Когда в ноябре 2016 года Sputnik звонил Тихановичу поздравить его с награждением его орденом Франциска Скорины, он сначала не поверил, еще не знал об указе президента, а потом сказал, что это скорее их награда на двоих с супругой , Ядвигой Поплавской: "Я только, знаете ли, так… Огранка этой прекрасной женщины".

Sputnik скорбит и выражает соболезнования родним и близким Народного артиста Беларуси.