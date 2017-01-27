Минское «Динамо» проводит последний матч очередной домашней серии в Континентальной хоккейной лиге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Соперник зубров — астанинский «Барыс». Клуб из Казахстана неудачно начал сезона, но после того, как Андрея Назарова сменил белорусский тренер Эдуард Занковец «Барыс» прибавил и уверенно закрепился в зоне плей-офф.

Главной новостью из стана «Динамо» является возвращение в строй Роба Клинкхаммера, пропустившего две недели из-за травмы.





«Динамо-Минск» 0−0 «Барыс»

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