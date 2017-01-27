﻿ Минское "Динамо" играет с астанинским "Барысом". Мультимедийный онлайн TUT!. 21.by
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Минское "Динамо" играет с астанинским "Барысом". Мультимедийный онлайн TUT!

28.01.2017 16:51 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проводит последний матч очередной домашней серии в Континентальной хоккейной лиге.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Соперник зубров — астанинский «Барыс». Клуб из Казахстана неудачно начал сезона, но после того, как Андрея Назарова сменил белорусский тренер Эдуард Занковец «Барыс» прибавил и уверенно закрепился в зоне плей-офф.

Главной новостью из стана «Динамо» является возвращение в строй Роба Клинкхаммера, пропустившего две недели из-за травмы.


  

«Динамо-Минск»
  0−0  

«Барыс»

 
 

 

 

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Минское "Динамо" проводит сегодня последний матч домашней серии в Континентальной хоккейной лиге.

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