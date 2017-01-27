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Минское "Динамо" играет с астанинским "Барысом". Мультимедийный онлайн TUT!
Минское «Динамо» проводит последний матч очередной домашней серии в Континентальной хоккейной лиге.
Соперник зубров — астанинский «Барыс». Клуб из Казахстана неудачно начал сезона, но после того, как Андрея Назарова сменил белорусский тренер Эдуард Занковец «Барыс» прибавил и уверенно закрепился в зоне плей-офф.
Главной новостью из стана «Динамо» является возвращение в строй Роба Клинкхаммера, пропустившего две недели из-за травмы.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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Минское "Динамо" проводит сегодня последний матч домашней серии в Континентальной хоккейной лиге.
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