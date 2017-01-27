На старт тракторного ралли Париж-Мосар вывели 8 машин: два гусеничных и 6 колесных тракторов производства МТЗ. Трасса проходила по бездорожью, в том числе через болото, передает корреспондент Sputnik.

Все машины справились с заданием, продемонстрировав хорошие рабочие качества. Инициаторы гонок, руководство Минского тракторного завода, признались журналистам, что гонки должны были стать своего рода презентацией модернизированного трактора BELARUS-3522.

"Восемь месяцев назад мы представили макетный образец этого трактора и пообещали Президенту отправить такие в Витебскую область на испытания, которые в итоге они с успехом выдержали. Как результат, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев попросил, чтобы тракторы, которые сегодня участвовали в соревнованиях, остались в регионе", — рассказал журналистам генеральный директор ОАО "МТЗ" Федор Домотенко.

Домотенко с сожалением констатировал, что оставить эту технику в Витебской области предприятие не может, она планируется к продаже в Пуховичский район.

По словам директора МТЗ, ралли Париж-Мосар может стать традиционным.

"В планах сделать такой пробег традиционным. С форматом будем определяться, но ряд интересных идей уже есть", — признался Домотенко.

После завершения гонок в Мосаре состоялось тракторное шоу и трактирный футбол.