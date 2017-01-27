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Тракторное ралли Париж-Мосар может стать традиционным

28.01.2017 18:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На старт тракторного ралли Париж-Мосар вывели 8 машин: два гусеничных и 6 колесных тракторов производства МТЗ. Трасса проходила по бездорожью, в том числе через болото, передает корреспондент Sputnik.

Все машины справились с заданием, продемонстрировав хорошие рабочие качества. Инициаторы гонок, руководство Минского тракторного завода, признались журналистам, что гонки должны были стать своего рода презентацией модернизированного трактора BELARUS-3522.

"Восемь месяцев назад мы представили макетный образец этого трактора и пообещали Президенту отправить такие в Витебскую область на испытания, которые в итоге они с успехом выдержали. Как результат, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев попросил, чтобы тракторы, которые сегодня участвовали в соревнованиях, остались в регионе", — рассказал журналистам генеральный директор ОАО "МТЗ" Федор Домотенко.

Домотенко с сожалением констатировал, что оставить эту технику в Витебской области предприятие не может, она планируется к продаже в Пуховичский район.

По словам директора МТЗ, ралли Париж-Мосар может стать традиционным.

"В планах сделать такой пробег традиционным. С форматом будем определяться, но ряд интересных идей уже есть", — признался Домотенко.

После завершения гонок в Мосаре состоялось тракторное шоу и трактирный футбол.

 
 
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В Витебской области состоялись гонки по бездорожью новой модели тракторов производства МТЗ, вся техника выдержала испытание и с успехом добралась до финиша.

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