Авария с участием пьяного водителя произошла 28 января, около 14.00, на столичном проспекте Любимова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.

По предварительной информации, 41-летний водитель Toyota Avensis ехал со стороны проспекта Газеты «Правда» в направлении улицы Белецкого и при перестроении врезался в попутный Lexus.

По внешним признакам водитель Toyota был сильно пьян. Это подтвердило и медосвидетельствование — 2,6 промилле алкоголя.

— По словам мужчины, он поссорился с женой, после чего сел в автомобиль и поехал к родителям, — сказали в ГАИ.

В отношении нарушителя инспекторы составили 2 административных протокола: за управление в состоянии алкогольного опьянения и ДТП.