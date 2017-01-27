﻿ Поссорился с женой: в Минске мужчина c 2,6 промилле сел за руль и попал в ДТП. 21.by
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Поссорился с женой: в Минске мужчина c 2,6 промилле сел за руль и попал в ДТП

28.01.2017 19:01 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием пьяного водителя произошла 28 января, около 14.00, на столичном проспекте Любимова. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.

По предварительной информации, 41-летний водитель Toyota Avensis ехал со стороны проспекта Газеты «Правда» в направлении улицы Белецкого и при перестроении врезался в попутный Lexus.

По внешним признакам водитель Toyota был сильно пьян. Это подтвердило и медосвидетельствование — 2,6 промилле алкоголя.

— По словам мужчины, он поссорился с женой, после чего сел в автомобиль и поехал к родителям, — сказали в ГАИ.

В отношении нарушителя инспекторы составили 2 административных протокола: за управление в состоянии алкогольного опьянения и ДТП.

 
 
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Авария произошла 28 января, около 14.00, на столичном проспекте Любимова.

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