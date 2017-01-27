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Дворкович сообщил сумму долга Беларуси за российский газ

28.01.2017 19:09 — Разное | Ежедневник  
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Дворкович сообщил сумму долга Беларуси за российский газ

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что долг Беларуси за российский газ на данный момент составляет 550 млн долларов.

«По нашему мнению, порядка 550 млн долларов. По нашим расчетам», — сказал он, передает РИА "Новости". 

Ранее Дворкович сообщил, что пока прогресс в переговорах с белорусской стороной об оплате за газ по первоначальной формуле отсутствует.

При этом в середине января президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился найти альтернативу российской нефти.

По его словам, Минск готов нести убытки, лишь бы не покупать нефть у России на невыгодных для себя условиях.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что долг Беларуси за российский газ на данный момент составляет 550 млн долларов.

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