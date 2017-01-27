﻿ В Минске столкнулись маршрутный автобус и такси: пострадала пассажирка легковушки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске столкнулись маршрутный автобус и такси: пострадала пассажирка легковушки

28.01.2017 19:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авария произошла 28 января, в 14.35, на пересечении проспекта Дзержинского с 1-м Извозным переулком: водитель такси не пропустил маршрутный автобус. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Московского района.


— 25-летний водитель такси двигался со стороны улицы Грушевской, выехал на перекресток с проспектом Дзержинского на зеленую стрелку с основным красным сигналом светофора и столкнулся с маршрутным автобусом, который ехал по проспекту на зеленый, — сказали в ГАИ.


В результате аварии травмы получила пассажирка легковушки. Ее доставили в больницу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таксист выехал на перекресток на зеленую стрелку с основным красным и столкнулся с автобусом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дворкович сообщил сумму долга Беларуси за российский газ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика