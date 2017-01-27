Авария произошла 28 января, в 14.35, на пересечении проспекта Дзержинского с 1-м Извозным переулком: водитель такси не пропустил маршрутный автобус. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Московского района.





— 25-летний водитель такси двигался со стороны улицы Грушевской, выехал на перекресток с проспектом Дзержинского на зеленую стрелку с основным красным сигналом светофора и столкнулся с маршрутным автобусом, который ехал по проспекту на зеленый, — сказали в ГАИ.





В результате аварии травмы получила пассажирка легковушки. Ее доставили в больницу.