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В Минске столкнулись маршрутный автобус и такси: пострадала пассажирка легковушки
Авария произошла 28 января, в 14.35, на пересечении проспекта Дзержинского с 1-м Извозным переулком: водитель такси не пропустил маршрутный автобус. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Московского района.
— 25-летний водитель такси двигался со стороны улицы Грушевской, выехал на перекресток с проспектом Дзержинского на зеленую стрелку с основным красным сигналом светофора и столкнулся с маршрутным автобусом, который ехал по проспекту на зеленый, — сказали в ГАИ.
В результате аварии травмы получила пассажирка легковушки. Ее доставили в больницу.
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Таксист выехал на перекресток на зеленую стрелку с основным красным и столкнулся с автобусом.
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