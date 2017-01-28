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Ралли по бездорожью Париж-Мосар: трактор грязи не боится
28.01.2017 21:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Тракторное ралли по бездорожью Париж-Мосар организованные ОАО "Минский тракторный завод" прошло сегодня в Витебской области.
© Sputnik / Виктор Толочко
Главной целью, которую ставили перед собой организаторы, было доказать, что трактора BELARUS не только мощные, но и выносливые, могут работать в любых климатических условиях, при любой погоде, на любом бездорожье. Но кроме этого получилось еще и яркое запоминающееся шоу, которое еще долго будут вспоминать жители белорусских деревень Париж и Мосар.
Ралли вызвало такое оживленное внимание как зрителей, так и СМИ, что организаторы всерьез задумались над тем, чтобы сделать его традиционным. И признались, что кое-какие интересные идеи на этот счет у них уже есть.
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Тракторные гонки по бездорожью прошли в Витебской области и вызвали такое внимание у местных жителей и СМИ, что организаторы планируют сделать их традиционными.
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