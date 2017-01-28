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Идеальный телевизор: 12 трансляций, которые заставят забыть о проблемах

29.01.2017 08:02 — Разное | Tut.by  
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Сегодня — международный день без интернета. Но раз уж вы сюда попали, мы собрали для вас дюжину интернет-трансляций, избавленных от главных недостатков глобальной сети.


Изображение: vk.com/hasyata

Забудьте на время о волнующих новостях, агрессивных спорах и показных фотографиях. Посмотрите лучше, как поезда прибывают по расписанию, коты спят, а птенцы вылупляются.

Каждая из этих трансляций идет в режиме онлайн и доступна круглосуточно. Если вы ничего не видите на видео, попробуйте отмотать его на пару часов назад.

Зубры собираются вместе

Ближайшая к нам интересная камера установлена в польской части Беловежской пущи в лесничестве Бровск рядом с кормушкой зубров. На поляне иногда появляются зубры, заглядывают и другие животные: олени, кабаны, лисы, куницы, зайцы. Лучшие моменты собраны на странице Facebook.


Изображение: Żubry online / facebook.com

Котята спят

Это прямая трансляция из приюта Kitten Academy в Иллинойсе (США). Кошки занимаются самыми обычными вещами: едят, играют и спят. Также на котят онлайн можно посмотреть на сайте проекта «Котодом» и на YouTube-канале японской семьи.

Хаски растут

Круглосуточные видео о жизни семейства хаски с семью щенками, которые живут в Ижевске у профессиональных заводчиков. Лучшие кадры попадают в группу «ВКонтакте».

Акулы плывут

Калифорнийская академия наук установила камеру в аквариуме с редкими видами. Здесь морские хищники на любой вкус: и восточноамериканский бычерыл, и ангел веснушчатый, и даже зебровая акула.

Муравьи заняты делом

Владелец комнатной муравьиной фермы из Воронежа круглосуточно транслирует жизнь своих подопечных. Событий много: матка откладывает яйца, а из них вылупляются новые насекомые.


Изображение: Муравьиная Ферма онлайн / youtube.com

Козлы едят

Камеру поставили рядом с кормушкой для козлов на одной из ферм в регионе Бруксвилл во Флориде, США. На видео можно смотреть, как Роуз и Вайолет жуют, иногда прерываясь на другие дела.

Птицы высиживают яйцо

Птицы редкого вида бермудский тайфунник высиживают яйцо. Эта пара вместе с 2009 года, для них это уже четвертое потомство. Лучшие моменты жизни тайфунников публикуют в Twitter. Также в интернете можно посмотреть за гнездом альбатроса и орла.

Волны бьют

Организация спасателей-добровольцев из британского городка Порткол ведет бесконечную трансляцию волн, которые разбиваются о пирс. Также на волны можно посмотреть в трансляциях из Флориды, с Гавайев и из Японии.

Выдры резвятся

Аквариум Сиэтла показывает самых неугомонных морских млекопитающих, которые постоянно плещутся в воде. Иногда в кадр попадают морские котики из соседних клеток. Также можно посмотреть на тюленей и пингвинов.

Хомячки бегут

Несколько хомячков Роборовского живут в одной клетке. Здесь они регулярно делят обеды и бегают в колесе, а после — отдыхают.

Поезда прибывают по расписанию

Камера на японской железнодорожной станции Канадзава позволяет наблюдать за поездами, которые идут в направлении Токио. Максимальная скорость местных составов — 260 км/ч. Также на YouTube есть поезда из США онлайн и норвежские экспрессы в записи.

Медузы никуда не торопятся

Камера установлена в океанариуме Монтерей Бэй в Калифорнии, США. В описании к видео рассказывается, что на щупальцах этих медуз есть жалящие элементы, которые парализуют жертву, а после медуза поедает свою добычу.

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Забудьте о волнующих новостях, агрессивных спорах и показных фотографиях. Посмотрите лучше, как поезда ходят, коты спят, а птенцы вылупляются.

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