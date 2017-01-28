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Идеальный телевизор: 12 трансляций, которые заставят забыть о проблемах
Сегодня — международный день без интернета. Но раз уж вы сюда попали, мы собрали для вас дюжину интернет-трансляций, избавленных от главных недостатков глобальной сети.
Забудьте на время о волнующих новостях, агрессивных спорах и показных фотографиях. Посмотрите лучше, как поезда прибывают по расписанию, коты спят, а птенцы вылупляются.
Каждая из этих трансляций идет в режиме онлайн и доступна круглосуточно. Если вы ничего не видите на видео, попробуйте отмотать его на пару часов назад.
Зубры собираются вместе
Ближайшая к нам интересная камера
Котята спят
Это прямая трансляция из приюта Kitten Academy в Иллинойсе (США). Кошки занимаются самыми обычными вещами: едят, играют и спят. Также на котят онлайн можно посмотреть на сайте проекта «
Хаски растут
Круглосуточные видео о жизни семейства хаски с семью щенками, которые живут в Ижевске у профессиональных заводчиков. Лучшие кадры попадают в
Акулы плывут
Калифорнийская академия наук установила камеру в аквариуме с редкими видами. Здесь морские хищники на любой вкус: и восточноамериканский бычерыл, и ангел веснушчатый, и даже зебровая акула.
Муравьи заняты делом
Владелец комнатной муравьиной фермы из Воронежа круглосуточно
Козлы едят
Камеру поставили рядом с кормушкой для козлов на одной из ферм в регионе Бруксвилл во Флориде, США. На видео можно смотреть, как Роуз и Вайолет жуют, иногда прерываясь на другие дела.
Птицы высиживают яйцо
Птицы редкого вида бермудский тайфунник высиживают яйцо. Эта пара вместе с 2009 года, для них это уже четвертое потомство. Лучшие моменты жизни тайфунников публикуют в
Волны бьют
Организация спасателей-добровольцев из британского городка Порткол ведет бесконечную трансляцию волн, которые разбиваются о пирс. Также на волны можно посмотреть в трансляциях из
Выдры резвятся
Аквариум Сиэтла показывает самых неугомонных морских млекопитающих, которые постоянно плещутся в воде. Иногда в кадр попадают морские котики из соседних клеток. Также можно посмотреть на
Хомячки бегут
Несколько хомячков Роборовского живут в одной клетке. Здесь они регулярно делят обеды и бегают в колесе, а после — отдыхают.
Поезда прибывают по расписанию
Камера на японской железнодорожной станции Канадзава позволяет наблюдать за поездами, которые идут в направлении Токио. Максимальная скорость местных составов — 260 км/ч. Также на YouTube есть
Медузы никуда не торопятся
Камера установлена в океанариуме Монтерей Бэй в Калифорнии, США. В описании к видео рассказывается, что на щупальцах этих медуз есть жалящие элементы, которые парализуют жертву, а после медуза поедает свою добычу.
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забудьте о волнующих новостях, агрессивных спорах и показных фотографиях. Посмотрите лучше, как поезда ходят, коты спят, а птенцы вылупляются.
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