Я часто слышу: «Не бойся, вот родишь — и жизнь изменится к лучшему. Ты будешь хорошей мамой!». Но я не боюсь, что буду плохой мамой и испорчу ребенку жизнь (хотя и это тоже). Главное другое: я не хочу заводить детей, потому что не хочу портить жизнь себе.





Мне очень нравится моя жизнь. Мне 33 года. Я дизайнер, работаю на себя, могу не сидеть на одном месте, а путешествовать. У меня есть на это деньги, есть с кем это делать — со мной рядом мужчина, с которым мне очень комфортно и в быту, и в сексе. Я мечтала жить такой жизнью лет 15, но мне всегда что-то мешало: то отношения, которые ощущались как ядро на ноге, то не хватало денег, то было непонятно, как это все увязать с работой.

Я долго, очень долго не нравилась себе внешне — а теперь нравлюсь. Я красивая, стройная, я смотрю утром в зеркало и восхищаюсь собой. Понятно, что красота не навсегда, но мне давно хотелось пожить красавицей, и вот живу. Вместе с человеком, который тоже это любит, могу махнуть куда угодно — во Францию, Италию, Корею, США. Я люблю этого мужчину, и уже три года реально наслаждаюсь романтикой, близостью, тем, как нам здорово вместе.

Мне кажется, что в моей жизни наконец-то все сбылось, у меня дух захватывает от перспектив. Поэтому я недоумеваю: зачем мне предлагают выбросить все это на свалку — променять на пеленки, недосып, отсутствие какой-либо приватности (и не на полгода или год, а навсегда). На секс раз в месяц по-быстрому.

Я не хочу менять свою жизнь, которая меня по всем статьям устраивает (и я не знаю, многие ли могут так же искренне это сказать), на перспективу обзавестись ребенком. Когда я озвучиваю это окружающим — кстати, не потому что хочу всем рассказать о своей жизненной позиции, а лишь потому, что в нашем обществе по-прежнему нормально спрашивать «а чего не рожаешь?» и обсуждение репродуктивных функций не считается чем-то личным — ими могут поинтересоваться хоть коллеги, хоть мамины подруги, которых ты в последний раз видела, когда еще не выговаривала букву «р». Так вот, когда я озвучиваю это окружающим, самое мягкое, что я слышу в свой адрес: «эгоистка».





Одно время меня это обижало, а потом я подумала: а почему быть эгоистом — так плохо? Почему желание подумать прежде всего о себе — не о маме, которая страдает от того, что «все ее подруги — уже бабушки», не о том, что «так принято», а о том, чего ты сама действительно хочешь — постыдно?

Ведь быть полностью довольным собой, тем, что ты делаешь, теми, кто тебя окружает, — это редкость. Это дар. Почему я должна рисковать этим сокровищем ради чего-то, что мне даже не нравится и совсем не интересует?

«Ты роди — и заинтересует», говорили мне, а мне каждый раз хотелось спросить: вы в своем уме?

Вы, по сути, предлагаете мне сыграть в русскую рулетку: дать жизнь человеку, которому будет очень нужна моя любовь, с перспективой либо дать потом эту любовь, либо нет. И если нет — сделать его несчастным.

«Но ведь женщина обязана хотеть детей! — отвечали мне. — Все хотят». Да не все! Это как сказать, что все женщины любят водить машину или готовить.

Некоторые ненавидят готовить. И общество не заставляет водить машину тех, кто, во-первых, не очень-то хочет ее водить, во-вторых (которое, как мне кажется, следует из во-первых), явно будет делать это если не плохо, то так себе. Почему с детьми здравый подход так не нравится многим?

Ведь женщина, которая не хочет детей и не готова их любить, точно не станет хорошей матерью. Я видела таких сотни — я часто летаю и наблюдаю, как мама пытается, например, вымыть ребенку руки в туалете. А ребенок не хочет мыть руки, он хочет бежать, или играть, или что-то спросить. Или он плачет, а его дергают за руку так, что, кажется, сейчас оторвут: «Я сказала, стой спокойно!» или «Веди себя нормально, не беси меня, ты меня понял?».

А ему, может, четыре года, и он правда не понял, почему его попытки бежать или играть вызывают у матери глухое раздражение. И она тоже в этот момент, может быть, хотела бы куда-нибудь бежать, а не стоять, потея, в пуховике — в одной руке сумка, под мышкой — детский рюкзак, в зубах — пачка влажных салфеток. Но в свое время поверила (не почувствовала, а именно поверила — это разное, и это важно), что дети — безусловное счастье. Оказалось, что условное, но здесь, как в случае с машиной, нельзя просто бросить руль и пересесть на метро.

Я считаю, что становиться матерью нужно только в одном случае: когда ты очень, вот просто очень-очень хочешь ею стать. Твой ребенок еще не родился, а ты уже знаешь, что будешь любить его. Вот зачем я пишу этот текст — чтобы девушки, которым очень нравится их нынешняя жизнь, не слушали причитаний про «даст Бог зайку — даст и лужайку». Не факт, что даст.





Не рискуйте. Пусть сначала в вашем сердце появится вот эта любовь к будущему ребенку, пусть появится желание родить его и воспитывать — я не говорю, что именно в такой последовательности и должно быть, но так будет лучше. Гораздо лучше, чем если вы поддадитесь на уговоры мамы вроде «роди — и потом поймешь», «материнский инстинкт обязательно проснется» — материнский инстинкт не «встроен» в человека по умолчанию. Он может и не проснуться. И тогда вы пополните ряды людей, раздраженно дергающих своего ребенка за руку в туалете аэропорта. А зря.