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Лигренок появился на свет в одном из зоопарков Ростовской области
29.01.2017 08:07 — Разное | Sputnik Беларусь
По словам сотрудников зоопарка, плод любви льва и тигрицы очень активный. Когда вырастет, он будет желтого окраса с черными полосками. А вот появится ли у него грива, пока никто не знает.
В природе вероятность того, что у льва и тигрицы родится потомство всего лишь два процента. Известно, что в мире насчитывается не более двух десятков таких животных. Редчайший межвидовой гибрид во взрослом возрасте достигнет исполинских размеров и веса в 400 килограммов. Это связано с тем, что у лигров отсутствует ген сдерживающий рост.
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