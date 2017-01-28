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Лигренок появился на свет в одном из зоопарков Ростовской области

29.01.2017 08:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По словам сотрудников зоопарка, плод любви льва и тигрицы очень активный. Когда вырастет, он будет желтого окраса с черными полосками. А вот появится ли у него грива, пока никто не знает.

В природе вероятность того, что у льва и тигрицы родится потомство всего лишь два процента. Известно, что в мире насчитывается не более двух десятков таких животных. Редчайший межвидовой гибрид во взрослом возрасте достигнет исполинских размеров и веса в 400 килограммов. Это связано с тем, что у лигров отсутствует ген сдерживающий рост.

 
 
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