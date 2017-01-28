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Определился бронзовый медалист мужского чемпионата мира по гандболу

29.01.2017 09:06 — Разное | Tut.by  
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Сборная Словении стала бронзовым медалистом мужского чемпионата мира по гандболу. В Париже в поединке за 3-е место словенцы с минимальным перевесом одолели Хорватию, хотя уступали после первого тайма с разницей в 5 мячей. А по ходу второго тайма отставание было еще большим.


Фото: francehandball2017.com

Словения — Хорватия — 31:30 (13:18)

Когда на 7-й минуте второго тайма хорваты увеличили отрыв до 7 голов (22:15), наставник словенцев Веселин Вуйович взял тайм-аут. Но вскоре Хорватия еще больше упрочила преимущество, доведя до 8 мячей (24:16).

И вот тут словенцы начали свой стремительный камбэк, выиграв заключительную двадцатиминутку со счетом 15:6! Причем впервые в матче Словения вышла вперед лишь на последней минуте встречи, и в оставшиеся секунды сумела отстоять победный счет.

Самыми результативными у Словении стали Гаспер Маргуц, Дарко Цингесар, Марко Бежьяк, забросившие по 4 мяча.

У Хорватии чаще всех забрасывали Лука Циндрич (7), Мануэль Штрлек (6) и Лука Шебетич (5).

Видео: France Handball 2017

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Таким образом, сборная Словении впервые в своей истории завоевала медаль чемпионатов мира. До этого в активе словенцев была лишь одна награда на чемпионатах Европы — серебро в 2004 году. На мировых же форумах лучшим результатом прежде было 4-е место на ЧМ-2013.

Отметим, что главным тренером сборной Хорватии, потерпевшей нынче поражение в бронзовом финале, является Желько Бабич, до весны 2015 года несколько лет возглавлявший белорусский БГК имени Мешкова.

Поединок за золото чемпионата мира между Францией и Норвегией состоится в Париже 29 января.

Сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира на стадии 1/8 финала, проиграв команде Швеции (22:41) и заняв итоговое 11-е место. Это второй результат в истории выступлений национальной дружины на чемпионатах мира. Более высокое место белорусские гандболисты занимали лишь на заре суверенитета, когда под руководством легендарного Спартака Мироновича заняли 9-е место на ЧМ-1995

 
 
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Сборная Словении стала бронзовым медалистом мужского чемпионата мира по гандболу. В поединке за 3-е место словенцы с минимальным перевесом одолели Хорватию, хотя...

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