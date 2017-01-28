На картинках и фото все прихожие — сплошь залитые светом, хотя бы от распахнутой входной двери. Их стены не уродует «комок курток», а грязные ботинки убрали из кадра на время съемок. Умом мы все это понимаем, но неприятно удивляемся реальности собственного дома: тесноте, темноте (если не сказать — захламленности) родной прихожей. Оказавшись на пороге мы обращаем внимание на весь этот негатив даже больше, чем на недавний ремонт. Как исправить ситуацию? — Правильным освещением маленькой прихожей, пишет автор Houzz.ru.

Сейчас я не говорю, что функциональное наполнение прихожей не имеет значения: еще как имеет. В этом материале я буду говорить о другом — о навыке управления вниманием и умении «перераспределять» его при помощи освещения в маленькой прихожей.





Недавно в моей практике был случай — меня пригласили на выездную консультацию на предмет маленького коридора в недавно отремонтированной квартире. Я выделила несколько приемов — от конструктивных изменений до небольших декоративных штрихов, которые улучшают освещение в маленькой прихожей. Возможно, какие-то из них помогут и в вашем случае.

Разбираем правильное освещение в прихожей — с фото — и думаем, какие светильники выбрать и где их повесить.





1. Научитесь пользоваться зеркалом

Первое, что работает на визуальное расширение прихожей — зеркало (спасибо, как это ново). Но дело не просто в факте зеркала или его размере, а как именно его использовать. Пример на фото — зеркалами облицевали фрагмент прихожей, сделали зеркальной безрамочной дверь в санузел и буквально растворили стену в пространстве. Видите, как интерьер стал «вдвое больше» номинального?

Представим теперь, что над этим зеркалом нет достаточного количества светильников (зеркало есть, но оно — в сумраке). И что отражающая поверхность не цельная, а многократно дробится рамками дверей шкафа-купе. Мысленно расчертите эту стену рыжими прямоугольниками: и зеркало исчезнет — в поле зрения появится шкаф.





Еще один пример на фото — зеркало в этом случае выступает покрытием стен и отделочным материалом — не объектом декора. Заодно за ним может скрываться масса полезного: люки доступа к счетчикам и паре встроенных шкафов с системой открывания «пуш ту опен». Посмотрите, как декоративные зеркала продолжаются функциональными (фасадом встроенного шкафа) по стене с банкеткой.





Не такая это и маленькая прихожая на фото, возразите вы. Хорошо: убираем мысленно метр ширины — сиденье и столики; настольные лампы меняем на потолочные на длинном подвесе. Что изменилось? В дизайне прихожей — ничего; но вы можете использовать эту идею в своей компактной узкой прихожей.

Второй момент — что именно отражает ваше зеркало. Беспорядок на вешалке? Поздравляем: он теперь у вас в двукратном размере. Стену в задорными обоями напротив? Ну, вряд ли от этого пространство магическим образом «развернется». Потому правильно ставить вопрос иначе.





Куда именно повесить зеркало в прихожей?

Туда, где на него будет падать максимум света. Это может быть зеркало напротив внутренней двери с остеклением, зеркало рядом с настольной лампой, зеркало, в котором отражается люстра. Обратите внимание — освещение прихожей с фото работает в паре с зеркалом, а не независимо от него.

Туда, где в зеркале будет отражаться приятный вид. Например, стена с картиной или декоративное освещение маленькой прихожей (например, настольная лампа у зеркала на комоде).

Туда, где зеркало будет отражать перспективу. В примере с фото отражается открытая дверь в соседнюю комнату, вид на окно и свет из него. Окна в прихожей не было — теперь «есть»: в отражении.

Туда, где зеркало будет умножать себя само. Зеркало напротив зеркала в длинном коридоре — широкое, высокое, большое, без перебивок — отличный вариант.

Совет: Если прихожая представляет собой небольшой квадрат, найдите сторону, откуда в помещение проникает хоть какой-то свет и расположите зеркало напротив этого источника. В крайнем случае, таким же образом зеркало сработает и с искусственным источником света.





Что делать, если места для огромного зеркала или нескольких нет?

Вешаем любое (с учетом сказанного ранее), но работаем с освещением его поверхности. Не устану повторять: расположенное компактное зеркало в прихожей хоть и не сделает пространство более воздушным, но отразит свет и таким образом добавит «объема». Пример на фото — зеркало осветили парными бра, на потолке — два мощных светильника, и это в небольшой по площади прихожей.





Делается это не только ради того, чтобы улучшить недостаточное освещение прихожей в квартире. Но и исправить ситуацию, когда вы расстраиваетесь при виде собственного отражения.





2. Устройте «свет в конце тоннеля»

В узких и продолговатых прихожих работает прием «свет в конце тоннеля». Такая опция часто есть и сама по себе, нужно лишь ее усилить. Темный коридор практически в любом случае ведет в какую-либо комнату, и здесь у нас есть несколько вариантов. Первый и самый примитивный — большую часть дня оставлять дверь из коридора в эту комнату открытой. Второй — организовать арочный проем без двери, либо заменить сплошное полотно на дверь со стеклянной вставкой.





Если узкая прихожая-коридор заканчивается простенком, поместите на него источник света и какой-то броский элемент типа картины. Светильник сыграет роль визуального маячка, а картина, особенно крупная, приблизит стену — коридор будет казаться менее вытянутым.

В примере на фото орнамент обоев «направляет взгляд», а красный стул — служит

Еще один пример на фото — зеркало на стене в торце узкого коридора. Повторим известные приемы: в зеркале отражается окно и свет из проема по-соседству. Отлично работающий прием, но вы сейчас возразите мне про «эффект тоннеля».





Действительно, в блогах часто пишут о том, как нежелательно располагать зеркала по короткой стене в узком коридоре. Это верно, если вы сделаете зеркальную поверхность от пола до потолка, от стены до стены — тогда узкий длинный коридор станет ровно в два раза больше. Почему мы видим на фото контрпример и зеркало отлично работает на расширение прихожей? Потому что дизайнер поработал с тем, что в нем будет отражаться.





3. Сделайте ниши

Как ни странно, ниши в стене — один из способов поправить освещение в маленькой прихожей. Все дело в том, что такие ниши создают световые перепады, что позволяет освещению выглядеть более объемным и в конечном счете сделать темный коридор более светлым. Обратите внимание, как удачно на фото подчеркнут этот объем за счет светотеней от бра и потолочных ламп. И снова тот же прием со светом бра, умножающимся в зеркальном полотне.





4. Добавьте световой короб

Вместо зеркальной стены в нише отлично работает световой короб — стена закрывается матовым стеклом за которым монтируются достаточно мощные светильники. Аналогичные световые окна нередко устраивают на потолке. Создается эффект льющегося света из соседней комнаты.





5. Станьте аскетом в дизайне

Если у вас узкий коридор, а прихожая маленькая, то оптимальным решением станет максимально аскетичный дизайн: светлый пол, нейтральные стены. Освещение в маленькой прихожей при помощи технического света — один из моих любимых вариантов. Почти всегда смотрится аккуратно и не перегружает компактное пространство.

Совет: Не бойтесь отсутствия декора, ведь пустые стены и простые плинтуса создают ощущение чистоты и порядка. А чтобы композиция не казалась чересчур пресной, можно добавить яркую банкетку и прикольную вешалку.

Начали с «лишнего» в дизайне пространства — уберите «лишнее» с виду! Чтобы пресловутый комок курток не мозолил глаза, достаточно ниши в один (один!) квадратный метр. Да, на воздухе мокрая одежда просыхает быстрее, чем в закрытом шкафу. Так гардеробная с плечиками совершенно то же самое, что и открытая вешалка. Только хранение в ней куда более упорядоченное.

Для микро-гардеробной в прихожей придется поискать место, но даже в типовых квартирах оно нередко есть. Либо его можно организовать за счет незначительной перепланировки (шкаф «углубляется» в соседнюю комнату — с той стороны выступ, а коридор не стал узким). Ищите варианты!





6. Какое освещение сделать в прихожей

Если кратко — то избыточное и многоуровневое. В небольшой и узкой прихожей физически требуется больше света. Потому на стадии ремонта требуется заложить достаточно светильников на потолке. Но не только — нужны светильники ниже: на стенах и возле зеркала, обувной тумбочки, у входной двери; подумайте, какие светильники выбрать, чтобы подчеркнуть пространство и дизайн вашей прихожей. Я встречала даже варианты, когда подсвечивался по периметру плинтус: очень удобно ориентироваться в темноте, если вы имеете привычку заглядывать ночью в холодильник.

Совет: Если прихожая длинная и узкая, установите выключатели не только сбоку от входной двери, но и со стороны выхода в другое помещение — тогда вам не придется идти через весь коридор, чтобы зажечь свет.









7. Уберите стену

Да, я написала именно это — в типовых квартирах одним из наших частых решений по перепланировке является снос стены между коридором и, как правило, гостиной. Разумеется, в тех домах, где это возможно. Для входной зоны оставляем необходимый минимум, на освободившемся месте планируем гардеробную и расширяем пространство гостиной.

На планировке один из таких примеров — убрали перегородку между гостиной и прихожей, а проходную зону отделили зонирующими колоннами.

Плюс такого решения — создается иллюзия простора и открытости, минус — есть риск, что вещи из прихожей начнут «заползать» в гостиную. Поэтому стоит четко обозначить границы зон.

Интересное решение, своего рода полумера, изображено на фото. Здесь оставили лишь перегородку между прихожей и гостиной в половину высоты: таким образом, зонирование явно присутствует, но прихожая хорошо освещена и не кажется такой тесной.





8. Сделайте шире двери

В реалиях российских квартир также рациональна опция поставить распашные двери в гостиную, со стеклянными вставками. Таким образом, часть дневного освещения из смежной комнаты будет проникать прямо в прихожую или коридор. В яркий солнечный день это отличный вариант освещения прихожей. Представьте, насколько темнее была бы прихожая на этом фото, если бы двери были глухими — сразу потерялся бы и нежный оттенок стен.





9. Добавьте фрамугу там, где ее не было

Конечно, такое решение идеально для прихожей в частном доме, где за счет витражной вставки во входную дверь или стеклоблоков по сторонам от двери можно впустить дополнительный дневной свет. Эта опция очень часто встречается в американских и европейских домах.

Но в типовой квартире мы имеем возможность лишь «позаимствовать» тусклый отсвет лампочки в подъезде. Так что набираемся смелости и рубим внутреннее «окно» между прихожей и смежной комнатой: добавляем фрамугу над межкомнатной дверью. Если в прихожую выходит несколько дверей, фрамуги устраиваем над каждой. Разумеется, если такая опция конструктивно возможна.





10. Замените перегородку

Самый радикальный вариант добавить освещения прихожей — заменить смежную стену на стеклянную перегородку. Тогда прихожая будет освещаться не только светом собственных ламп, но и, как на фото — светильниками из смежного помещения.

Решение сильно зависит от стиля, но при желании стеклянную перегородку между комнатой и прихожей можно добавить в любой интерьер. Была бы возможность согласовать частичный демонтаж.





11. Цвет может быть любым, если он — белый

Чтобы добавить света небольшой и малоосвещенной прихожей, не постесняйтесь взять да и покрасить все деревянные элементы белой глянцевой краской. По тому же принципу выберите в качестве отделочного материала максимально светлые стеновые панели буазери: они будут смотреться более выразительно, чем оштукатуренная стена. А интересные светильники на подвесах и лаконичный стикер подчеркнут тот факт, что этот цвет был выбран не случайно, а напротив, является дизайнерской задумкой.

Не устану повторять про «много света». С белыми стенами в паре это еще и экономически выгодно — свет будет отражаться от стен, а не поглощаться ими. И оттенков белого — десятки: всегда можно выбрать приятный лично вам.