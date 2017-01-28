Если к участку не идет центральный водопровод, воду придется доставать из-под земли. Минчанин Павел, который уже построил под Раковом каркасный дом, недавно поделился в своем блоге «Хата з краю» опытом рытья колодца. Для него эта история закончилась провалом.

Как говорит Павел, ждать, что в ближайшее время к его участку подведут водопровод, не приходится. А вода нужна. Копать стал потому, что у соседей на 10 метрах вода была. И вполне пригодная для питья.

— Сделал анализ воды из соседского колодца. За 1,5 рубля в Центре экологических решений купил тест-полоску, опустил ее в воду и сверил полученный цвет со шкалой в брошюре. Тест показал, что нитратов нет. Можно копать, — объясняет Павел.





История провала

Для копки нашел бригаду, договорились на 50 долларов за установку одного кольцо. Само кольцо стоило около $ 20, их я купил 10 штук. Предполагалось, что колодец мне обойдется в 700 долларов.

Парни походили по участку с проволочками, которые «показали» несколько мест, где вероятнее всего будет вода. И начали копать. Через два метра глины пошел песок. На седьмом метре работы остановились — признаков воды не было, сухой гравий. Вбили штырь на 2 метра — он оказался тоже сухим.

Дальнейшее рытье было признано бесперспективным. Дно в несостоявшемся колодце забетонировали, швы между кольцами замазали — теперь это будет септик. Оставшиеся три кольца вкопали рядом — это будет переливной колодец. Решая проблему с водоснабжением, Павел неожиданно решил проблему с водоотведением.

В буровых компаниях, куда обращался Павел, сказали, вода в его местности будет только на 100 метрах. На всякий случай он обратился в «Белгосгеоцентр» — у них есть база практически по всем скважинам, пробитым в стране. Оказалось, что и в самом деле, первый нормальный водоносный слой в районе участка Павла залегает на 70−100 метрах. Также есть вероятность, что водоносный песок есть и на 30 метрах, но как это проверить?

Пирог из воды и песка

— В каждом районе своя глубина залегания водоносных слоев, — рассказывает специалист компании AR COMPANI Андрей Раткевич. — Узнать точно, какая будет глубина скважины на конкретном участке можно только после разведывательного бурения. Никакие снимки из космоса не помогут. Можно лишь ориентировочно, с учетом опыта бурения скважин в этой местности, предполагать, что водоносный горизонт будет на определенной глубине. Например, опираясь на наш 16-ти летний опыт работы, мы можем сказать, что в Хатежино надо бурить скважину на 54 метра, в Марьиной Горке — на 34, а в Острашицком Городке — на 65−85 метров. Под тем же Раковом глубина залегания 60 -110 метров. А рядом, в деревне Кучкуны — все 135 метров.





Под Раковом, кстати, есть вероятность пробурить самоизливную скважину — из нее вода идет сама по себе, фонтаном. Если рядом есть озеро, ручей, то это и не плохо. У владельца всегда будет вода в избытке. Сравнительно недавно мы бурили рядом с деревней Пережиры. Две скважины — и две самоизливные. В этом случае владельцу повезло, что рядом есть озерцо, и вода отводится в него. Если же такую скважину пробурить среди застройки, в поле, то это катастрофа. Представьте себе, что из земли выливается 10 тонн воды в час! Это грозит затоплением участка и прилегающих территорий. В таких случаях предстоит так называемый тампонаж скважины- мероприятие трудоемкое и затратное.

Ивовый прутик лозоходца или проволочная рамка в поиске воды не поможет. Достоверные сведения о наличии воды под землей даст только бурение разведочной скважины.

— Разведка водоносного слоя происходит примерно так: бурится скважина на глубину, на которой предположительно должен быть водоносный слой в этой местности, в нее опускается специальный зонд (электрокаротаж). Выглядит он как штырь с датчиками. По мере его опускания на компьютере инженер-геолог видит, достигли или нет водоносного слоя, его мощность. Такое исследование позволяет с точностью говорить, на какой именно глубине он начинается и на какой оптимально будет остановить бурение и устанавливать фильтр. Например, на 30−60 м вода есть, но ее мало. А на 68−70 метрах уже достаточно. Когда мы понимаем, на какой глубине вода, то в скважину опускается трехметровый скважинный фильтр, который обсыпается кварцевым песком для дополнительной фильтрации, после накручивается обсадная труба. После этого монтируются трубы для перекачки воды с насосом.

Желаете а-ля Боржоми?

— Бывает, что заказчик хочет пробурить скважину на 150 метров с тем лишь расчетом, что там вода качественнее. Но это не всегда так. Например, если на 70 метрах зонд дал показание, что найден хороший водонасыщенный горизонт, мы отговариваем заказчика бурить глубже — это не имеет смысла, пустая трата денег. Более того, были и такие случаи в практике, когда на тех же 70 метрах вода была отличного качества, а на 115 метрах находили «лечебную» — с сероводородом, железом.

Говоря о качестве воды из скважины, могу сказать, что чаще всего она кристально чистая и вкусная, но иногда заказчики сталкиваются с повышенной жесткостью и избытком железа. Высокое содержание железа, например, в Ждановичах. В Солигорском районе можно встретить водичку с «душком» — с высоким содержанием сероводорода. Если вода не соответствует санитарным нормам, приходится устанавливать станции фильтрации.





Пробить скважину возможно с применением шнековой либо роторной технологии. Если стоит задача добыть воду с небольшой глубины (до 30 м), то можно приглашать буровиков с малогабаритной установкой. Их услуги стоят сравнительно недорого — 20−25 долларов за метр. Качество воды в таких неглубоких скважинах будет такое же, как и в колодце. Однако пробурить качественную артезианскую скважину таким способом не получится.

— Мы часто ездим переделывать после буровиков-самоучек, купивших малогаборитное буровое оборудование. Такое оборудование удобно — прицепил к легковой машине и поехал. Но пробурить глубже 30 м такой установкой не получится. И нет никакой гарантии, что водоносный слой будет найден. При таком способе не сделаешь зондирование, для таких установок даже небольшие камни проблема. Один раз мы приехали на участок, на котором горе-буровики со шнеком сделали 20 дырок по 10−20 метров, а до воды так и не дошли — утыкались в камень.





Мы используем роторный способ бурения, можем бурить до 300 метров. Это уже совсем другие глубины и скорость — за день можно углубиться на 100 метров. Бур проходит и через твердые породы, камни. Однако в нашем случае более сложная организация процесса — на объект выезжает до 6 единиц техники — буровая установка, машина с цистерной, тягач с платформой, доставляющая экскаватор, грузовик с трубами и оборудованием. Поэтому и проход одного метра стоит порядка 30 долларов. В стоимость заложена цена бурения, труб, фильтра. Насосное оборудование, автоматика, обустройство кессона считается отдельно.

Карта глубин залегания воды в Беларуси*

А Аксаковщина — 30−95, Анаколь — 31, Ананичи — 30, 34, Аронова слобода — 35−40, Асака — 28, Асеевка — 36, Астрошицкий городок — 34, 28, Астрошицы — 143,

Б Баравцы — 25, 41, Баханы — 20, Бахравичи — 27, 32, Березина — 25, 23, Берёзовка — 29, Бобруйск — 31, 32, 37, Большое Стиклево — 50−80, Большой Тростинец — 50−80, Боровая 50−85, Боровляны 62−160, Быкачено 35−65, Бобр — 30,40, Борисов 70−90, Большая Ухалода — 33, Барань 40−98.

В Валерьяново — 60−85, Вербицкие — 60−85, Вилейка — 30, Вишневка 35−43, Волковичи 35−85, Вязанка — 37, Вайшкуны 75−90,

Г Гайферма — 26, Гатово — 36, 50−80, Гонолес -35−50, Греск — 22, Гливин — 34, Гора — 37, Гатовичи — 35−120, Городиловичи — 77.

Д Дабрынёва — 34 Дакудово — 37, 35, 105 Даржы — 25 Дофаренция — 52−70 Дроздово 35−70 Дубовляны — 35−75 Дубровка 60−80 Дуброво — 75−105 Дукора — 28 Докшыцы 70−90

Ж Ждановичи — 21−70 Жемыславль — 22, 25

З Зазерка — 35 Закаблуки — 28, 34, 31, Зацань — 31, Зацень -35−75, Заготец 40−99, Замосточье 60−75.

К Каменная горка 60−80, Каралевичи — 32, Колодищи 48−110, Колядичи 25−40, Копище — 65−95, Королев Стан -58−80, Козловка — 30−40, Крыжовка 35−50, Курганы 40−85, Кривичи 35, Касута -35,

Л Латышки — 28, 32, Леонтьевичи — 25−40, Лесковка 40−85, Лесной — 40−85, Лида — 22, 36, 20, Липовая колода 30−45, Литва — 28, Лопатичи — 21−22, Лоша — 25, Лусково — 39, Лошница — 35, Ланковщина — 35−45,

М Малиновка (Боровлянский с-совет) — 40−100, Малиновка 35−85, Марьина горка — 34, Марьяливо 44−70, Мастище — 35, Мацевичи — 27, Мачаны — 33, 18, Михановичи — 25−40, Малинники — 63, Малая Ухалода — 32, Малое Стахово 38,

Н Новая веска — 35−85, Новый двор — 35−85, Новосады 35, Нароты -63,

О Опчак — 29, 30, Озерцо — 33−85, Околица 65−85, Орешники — 31, 36, Острашицкий городок 65−85, Оравщина 51.

П Паперня 35−70, Петровичи — 48, Плещеницы — 38, 35, 36, Подгорье — 28, Привольный — 30−38, Прилуки 25−40, Прилучки — 41, Птичь -15−44.

Р Радашковичи — 38, Распутье — 37, 27, Ратомка 21−80, Раубичи — 50, 48, 30, 54, 31, Родники — 18, Рубеживичи — 22, Руденск — 26−31, Русиновичи — 35−70.

С Самохваловичи 35−70, Свилы — 15, 38, Семков Городок 35−70, Сёмково 35−70, Сенница 25−40, Скориничи 25−40, Скураты 40−85, Слабодщина — 40−85, Слобода 35−70, Смолевичи — 21, Смаргонь — 36, Смиловичи-24−28, Сокол — 34, Стайки — 28, Старина 50−95, Сухорукие 90−110, Станьково — 39, Свирь 45−69, Сосенка -35.

Т Тарасово 23−80, Теляково — 33, Трасковщина — 49, Трылес — 38, 41.

У Узборье 65−85, Узда — 24, 28, 26, 42.

Ф Фаниполь — 48, 36.

Х Хатежино — 54.

Ц Цна 35−70, Цнянка — 35−75.

Ч Чачково — 56, Червень — 46, 31, Черкасы — 68, Чертяж 60−85, Чуриловичи -27,

Ш Шабаны 50−80.

Щ Щедровщина — 18, Щомыслица аг. — 40, Шубники — 30−40, 60−100 Щучин — 40−85, Щитковичи — 48.

Ю Юбилейный — 25−40, Юзуфово 38−52, Юратишки — 28, Юхновка — 50−95, Юшковичи — 38−42.

Я Якубовичи — 14, Якутские горы — 100−120, Яченка — 25.

*Данные в таблице указаны выборочно