На приготовление любого из этих пирогов уйдёт 30−40 минут, причём активные действия займут всего около 10. Есть варианты с фруктами, шоколадом, орехами, рыбой и капустой.

Быстрый цитрусовый пирог

Время приготовления: 30 минут.





Ингредиенты

3 яйца;

150 г сахара;

200 г муки;

2 чайные ложки разрыхлителя;

150 г маргарина;

сок одного апельсина;

цедра одного лимона;

сливочное масло для смазывания.

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром. Муку смешайте с разрыхлителем, добавьте размягчённый маргарин, взбитые яйца, сок и цедру. Хорошо перемешайте тесто и поместите в форму, смазанную маслом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15−20 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Если у вас есть лимонное варенье или апельсиновый джем, разрежьте пирог на коржи и промажьте их. Получится ещё вкуснее.

Быстрый пирог с яблоками и орехами

Время приготовления: 30 минут.





Для этого рецепта требуется больше ингредиентов, чем для обычной шарлотки. Но все они не отличаются особой экзотичностью. Главное преимущество блюда в том, что тесто и начинка подготавливаются одновременно в разных печах, поэтому сам пирог отнимает минимум времени.

Ингредиенты

Для теста:

2 пласта бездрожжевого слоёного теста;

1 яичный белок.

Для начинки:

¼ стакана белого сахара;

2 столовые ложки крахмала;

½ чайной ложки корицы;

8 яблок среднего размера, очищенных и разрезанных на восемь клиньев;

1 столовая ложка лимонного сока.

Для присыпки:

½ стакана нарезанных грецких орехов или орехов пекан;

¼ стакана муки;

¼ стакана коричневого сахара;

2 столовые ложки размягчённого сливочного масла.

Приготовление

Раскатайте тесто и положите его в круглую форму, застеленную бумагой для выпечки. Оно должно покрыть дно и бортики формы. Проткните тесто вилкой в нескольких местах, после чего отправьте в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 10−15 минут, пока оно не станет слегка золотистым. Затем выньте тесто из духовки и смажьте яичным белком.

Пока тесто подрумянивается, соедините в миске белый сахар, крахмал и корицу, добавьте яблоки, смешанные с лимонным соком. Накройте миску бумагой для выпечки (лучше вощёной) и поставьте в микроволновку на максимальную мощность. Готовьте 6 минут, перемешайте и поставьте в СВЧ ещё на 6 минут.

В это время смешайте в миске орехи, муку и коричневый сахар. Затем обработайте пальцы сливочным маслом и продолжайте перемешивать сухие ингредиенты. В итоге смесь должна напоминать грубые крошки.

Если работать быстро и слаженно, тесто, начинка и присыпка будут готовы одновременно. Теперь вам остаётся только отправить начинку в форму, посыпать сверху обработанными орехами и выпекать пирог при температуре 220 градусов 10−12 минут до образования золотистой корочки.

Быстрый шоколадный пирог

Время приготовления: 35 минут.





Ингредиенты

2 пласта бездрожжевого слоёного теста (можно использовать любое другое готовое тесто);

½ стакана размягчённого сливочного масла;

55−60 г горького шоколада;

1 стакан сахара;

¾ стакана муки;

2 яйца;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

щепотка соли;

1 стакан стружки из полусладкого тёмного шоколада.

Приготовление

Раскатайте тесто и уложите его в форму для выпекания. Затем займитесь начинкой. В кастрюле растопите масло, добавьте к нему шоколад и перемешивайте, пока он полностью не растает. Затем снимите кастрюлю с огня и вмешайте сахар. Добавьте муку, яйца, ванильный экстракт и соль. Хорошо перемешайте, после чего введите последний ингредиент — шоколадную стружку.

Вылейте начинку на основу пирога и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. На готовность десерта укажет корочка.

Быстрый рыбный пирог на сковороде

Время приготовления: 35 минут.





Ингредиенты

Для начинки:

1 банка рыбных консервов в масле;

2 варёных яйца;

пучок укропа и зелёного лука;

соль — по вкусу;

твёрдый сыр — по вкусу.

Для теста:

1 стакан кефира;

1 яйцо;

1 стакан муки;

½ чайной ложки соды;

сливочное или подсолнечное масло — для смазывания.

Приготовление

Разомните вилкой рыбу, добавьте в неё мелко нарезанные яйца и зелень и хорошо перемешайте. Посолите, если вам недостаточно соли.

Теперь переходите к тесту. Для этого соедините кефир с мукой, затем добавьте яйцо, соду и перемешайте до однородности. Вылейте тесто на смазанную маслом сковороду, сверху распределите начинку (оставьте хотя бы сантиметр до края бортиков, чтобы она не вывалилась наружу). Накройте сковороду крышкой и готовьте пирог на среднем огне около 25 минут.

Проверить готовность блюда можно, приподняв пирог лопаткой: если тесто хорошо подрумянилось, блюдо можно снимать с огня. За пару минут до готовности посыпьте пирог тёртым сыром, подождите, пока он расплавится, и выключите плиту.

Быстрый пирог с капустой

Время приготовления: 40 минут.





Ингредиенты

250 г муки;

300 г нашинкованной капусты;

70 г сливочного масла;

2 яйца;

250 мл кефира;

1 чайная ложка соды;

соль — по вкусу;

щепотка мускатного ореха.

Приготовление

Обжарьте капусту на 50 граммах сливочного масла, потушите ещё 10 минут, в конце посолите и добавьте мускатный орех. Пока готовится начинка, взбейте яйца с кефиром, добавьте соду и посолите. Затем аккуратно введите муку и перемешайте тесто до однородности. Смажьте форму остатками сливочного масла, вылейте на дно половину теста, сверху положите начинку и залейте остатками теста. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около получаса до образования золотистой корочки. Подавайте к чаю со сметаной.

Вариации

Этот пирог можно соединить и другими способами:

Перемешать тесто с начинкой и выпекать в таком виде — получится более однородное блюдо.

Сначала положить в форму начинку, а затем залить её тестом — в таком случае пирог больше будет напоминать запеканку.