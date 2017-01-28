|
5 быстрых и очень вкусных пирогов к чаю
На приготовление любого из этих пирогов уйдёт 30−40 минут, причём активные действия займут всего около 10. Есть варианты с фруктами, шоколадом, орехами, рыбой и капустой.
Быстрый цитрусовый пирог
Время приготовления: 30 минут.
Ингредиенты
Приготовление
Взбейте яйца с сахаром. Муку смешайте с разрыхлителем, добавьте размягчённый маргарин, взбитые яйца, сок и цедру. Хорошо перемешайте тесто и поместите в форму, смазанную маслом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15−20 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Если у вас есть лимонное варенье или апельсиновый джем, разрежьте пирог на коржи и промажьте их. Получится ещё вкуснее.
Быстрый пирог с яблоками и орехами
Время приготовления: 30 минут.
Для этого рецепта требуется больше ингредиентов, чем для обычной шарлотки. Но все они не отличаются особой экзотичностью. Главное преимущество блюда в том, что тесто и начинка подготавливаются одновременно в разных печах, поэтому сам пирог отнимает минимум времени.
Ингредиенты
Для теста:
Для начинки:
Для присыпки:
Приготовление
Раскатайте тесто и положите его в круглую форму, застеленную бумагой для выпечки. Оно должно покрыть дно и бортики формы. Проткните тесто вилкой в нескольких местах, после чего отправьте в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 10−15 минут, пока оно не станет слегка золотистым. Затем выньте тесто из духовки и смажьте яичным белком.
Пока тесто подрумянивается, соедините в миске белый сахар, крахмал и корицу, добавьте яблоки, смешанные с лимонным соком. Накройте миску бумагой для выпечки (лучше вощёной) и поставьте в микроволновку на максимальную мощность. Готовьте 6 минут, перемешайте и поставьте в СВЧ ещё на 6 минут.
В это время смешайте в миске орехи, муку и коричневый сахар. Затем обработайте пальцы сливочным маслом и продолжайте перемешивать сухие ингредиенты. В итоге смесь должна напоминать грубые крошки.
Если работать быстро и слаженно, тесто, начинка и присыпка будут готовы одновременно. Теперь вам остаётся только отправить начинку в форму, посыпать сверху обработанными орехами и выпекать пирог при температуре 220 градусов 10−12 минут до образования золотистой корочки.
Быстрый шоколадный пирог
Время приготовления: 35 минут.
Ингредиенты
Приготовление
Раскатайте тесто и уложите его в форму для выпекания. Затем займитесь начинкой. В кастрюле растопите масло, добавьте к нему шоколад и перемешивайте, пока он полностью не растает. Затем снимите кастрюлю с огня и вмешайте сахар. Добавьте муку, яйца, ванильный экстракт и соль. Хорошо перемешайте, после чего введите последний ингредиент — шоколадную стружку.
Вылейте начинку на основу пирога и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. На готовность десерта укажет корочка.
Быстрый рыбный пирог на сковороде
Время приготовления: 35 минут.
Ингредиенты
Для начинки:
Для теста:
Приготовление
Разомните вилкой рыбу, добавьте в неё мелко нарезанные
Теперь переходите к тесту. Для этого соедините кефир с мукой, затем добавьте яйцо, соду и перемешайте до однородности. Вылейте тесто на смазанную маслом сковороду, сверху распределите начинку (оставьте хотя бы сантиметр до края бортиков, чтобы она не вывалилась наружу). Накройте сковороду крышкой и готовьте пирог на среднем огне около 25 минут.
Проверить готовность блюда можно, приподняв пирог лопаткой: если тесто хорошо подрумянилось, блюдо можно снимать с огня. За пару минут до готовности посыпьте пирог тёртым сыром, подождите, пока он расплавится, и выключите плиту.
Быстрый пирог с капустой
Время приготовления: 40 минут.
Ингредиенты
Приготовление
Обжарьте капусту на 50 граммах сливочного масла, потушите ещё 10 минут, в конце посолите и добавьте мускатный орех. Пока готовится начинка, взбейте яйца с кефиром, добавьте соду и посолите. Затем аккуратно введите муку и перемешайте тесто до однородности. Смажьте форму остатками сливочного масла, вылейте на дно половину теста, сверху положите начинку и залейте остатками теста. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около получаса до образования золотистой корочки. Подавайте к чаю со сметаной.
Вариации
Этот пирог можно соединить и другими способами:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С фруктами, шоколадом, орехами, рыбой и капустой.
|
Архив (Разное)
Комментарии