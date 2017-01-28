Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после победы над казахстанским «Барысом» , которая венчала домашнюю 4-матчевую серию в чемпионате КХЛ, похвалил белорусского наставника соперников Эдуарда Занковца и рассказал о том, что его расстроило в игре своей команды, сообщает официальный сайт ХК «Динамо-Минск».



Крэйг Вудкрофт. Фото: hcdinamo.by

— Эдуард проделал хорошую работу со своей командой. Игроки «Барыса» здорово сражались сегодня. Соперник умеет быстро переводить шайбу из обороны в атаку, они быстры, здорово пользуются перехватами. Думаю, по большей части мы контролировали этот матч.

Мы отошли от нашего игрового плана, когда до конца второго периода оставалось 5−6 минут. Мы стали неважно действовать в нейтральной зоне, терять шайбы, стали позволять соперникам убегать один на один с Беном, допускали опасные контратаки, начали получать удаления. Гости здорово воспользовались этим, потому что они умеют здорово действовать в большинстве. Мы знаем, что мы не можем себе такого позволять и будем работать над этим. Нам необходимо становиться лучше. Но сегодня мы смогли удержать победный счет и получить необходимый результат. Мы довольны тремя очками.

— Команда взяла восемь баллов в домашней серии, почему вы выглядите таким грустным?

— Я бы не сказал, что я грустный. В игре случались вещи, которые меня расстраивали, из-за которых наша команда получала дополнительную порцию стресса. Наверное, сейчас вы поняли, что я перфекционист во всем. Я хочу, чтобы все шло именно так, как мы запланировали. Меня волнует то, как мы играем, как тренируемся, и если вещи не идут так, как мы спланировали — значит надо задуматься. Я скажу, что вы не правы, что я сейчас грущу. Победа есть победа, я ей очень рад. Каждая победа не менее важна, чем предыдущая.

— Крэйг, сейчас у команды тяжелая восьмиматчевая серия, когда игры идут через день. Не волнуетесь ли вы за физическое состояние команды?

— Да, в этом я уверен. Сейчас у нас такая ситуация, когда многие игроки вышли из списка травмированных, наверное, это один из первых моментов в сезоне, когда мы можем рассчитывать на всех игроков в ростере. Нам надо мудро воспользоваться этой возможностью в нашей поездке. Думаю, мы хорошо работаем над тем, чтобы игроки успевали восстанавливаться.

— Сейчас команда находится на шестой позиции на Западе. Есть ли желание подняться выше? И кого из предполагаемых соперников в плей-офф вы предпочтете?

— Я спрошу у вас. Зная меня, как вы думаете, что я отвечу?

— Конечно вы захотите занять место как можно выше.

— Да, это именно так. В точности так, как вы сказали. Что касается оппонентов в плей-офф, я пока не хочу об этом говорить. Пока мы не оформили свой выход в финальную стадию. Когда мы туда попадем — я отвечу на ваш вопрос.

Эдуард Занковец: В «Барысе» работается хорошо

— Мои поздравления минскому «Динамо» с победой! Думаю, сегодня был хороший матч. Мы играли, с моей точки зрения, хорошо. Было и движение, и нацеленность на результат. К сожалению, мы забили на один гол меньше, чем соперник. «Динамо» воспользовалось своими моментами, а мы немного меньше ими воспользовались. Матч был действительно хорошим, думаю, зрителям, в первую очередь тем, кто пришел на арену, эта игра понравилась.



Эдуард Занковец. Фото: hcbarys.kz

— Как вам работается? И испытываете ли особые чувства при игре на «Минск-Арене» или это уже просто точка на хоккейной карте?

— Работается хорошо. Конечно, играть в Минске при такой поддержке приятно. Жаль, что так поддерживали не нас.

— Совсем скоро ответный матч. Как вы думаете, это будет другая игра?

— Перед ответным матчем у нас еще две встречи. Мы предпочитаем концентрироваться только на следующем матче.