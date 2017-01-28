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Как ведущие Sputnik сообщали Александру Тихановичу про орден Скорины

29.01.2017 10:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ведущие радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов и Александр Кривошеев вспоминают, как 24 ноября 2016 года первыми позвонили Александру Тихановичу, чтобы поздравить артиста с присвоением ордена. 

Известие о награждении Орденом Франциска Скорины народный артист Беларуси сперва воспринял как шутку, но ведущие быстро развеяли его сомнения.

"Я благодарен и Беларуси, и президенту за такую высокую оценку моих скромных трудов. Мне очень приятно", — сказал Тиханович.

Известный артист также заметил, что это скорее их награда на двоих с супругой, Ядвигой Поплавской. "Я только, знаете ли, так… огранка этой прекрасной женщины", — уточнил Тиханович.

Народный артист Беларуси Александр Тиханович  умер в ночь на субботу 28 января в 10-й городской клинической больнице Минска на 65-м году жизни. О смерти своего отца в соцсетях сообщила дочь артиста певица Анастасия Тиханович. 

Как ведущие Sputnik сообщали Александру Тихановичу про орден Скорины
© Sputnik Евгений Коктыш
Памяти Народного артиста

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народного артиста страны Александра Тихановича в связи с его смертью. Слова глубочайшей скорби по причине невосполнимой утраты в белорусской культуре высказал и министр культуры Беларуси Борис Светлов.

Прощание с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем пройдет в понедельник 30 января в Белорусской государственной филармонии.

Воспоминания Вячеслава Шарапова и Александра Кривошеева  о присвоении народному артисту Беларуси Александру Тихановичу последней в его жизни награды — Ордена Франциска Скорины — слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
Теги: Минск
 
 
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В ноябре 2016 года указом Александра Лукашенко народный артист Беларуси Александр Тиханович был удостоен Ордена Франциска Скорины, о последней в своей жизни...

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