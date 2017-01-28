Несмотря на популярность фестивалей грузинской кухни в Минске, белорусы все же немного знают о Грузии. Некоторые говорят о грузинском вине, а кто-то признает, что о Грузии не знают ничего.

А вот тостам у грузин некоторые хотят поучиться — вспоминают эталонные грузинские застолья, которые начинаются со слов в память о Боге и предкам.

Что еще минчане знают о Грузии, узнайте из опроса Sputnik.