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Горы и душевность: что в Беларуси знают о Грузии
29.01.2017 11:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Несмотря на популярность фестивалей грузинской кухни в Минске, белорусы все же немного знают о Грузии. Некоторые говорят о грузинском вине, а кто-то признает, что о Грузии не знают ничего.
А вот тостам у грузин некоторые хотят поучиться — вспоминают эталонные грузинские застолья, которые начинаются со слов в память о Боге и предкам.
Что еще минчане знают о Грузии, узнайте из опроса Sputnik.
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Большинство опрошенных белорусов до солнечного Батуми никогда не доезжали, но многое о нем слышали.
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