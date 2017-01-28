﻿ Горы и душевность: что в Беларуси знают о Грузии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Горы и душевность: что в Беларуси знают о Грузии

29.01.2017 11:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Несмотря на популярность фестивалей грузинской кухни в Минске, белорусы все же немного знают о Грузии. Некоторые говорят о грузинском вине, а кто-то признает, что о Грузии не знают ничего.

А вот тостам у грузин некоторые хотят поучиться — вспоминают эталонные грузинские застолья, которые начинаются со слов в память о Боге и предкам.

Что еще минчане знают о Грузии, узнайте из опроса Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство опрошенных белорусов до солнечного Батуми никогда не доезжали, но многое о нем слышали.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Один автомобиль под разными брендам. Отличаются ли цены на подержанные экземпляры?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика