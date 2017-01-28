Зачастую одни и те же модели под разными названиями и брендами выпускаются для рынков США и Европы. Иногда они отличаются только значками на капоте, иногда — гаммой дигателей, но в целом остаются практически идентичными братьями-близнецами. Посмотрим, есть ли разница в цене у таких автомобилей в каталоге бесплатных объявлений A.TUT.BY .

Isuzu Rodeo&Opel Frontera&Honda Passport

Isuzu Rodeo





Именно японский внедорожник лежит в основе семейства, куда входят еще Opel Frontera и Honda Passport. Двое других получены путем навешивания других значков на капот. Кроме того, модели могут отличаться двигателями. Под именем Rodeo продавался на рынке США. Минимальная цена на внедорожник — 8694 рубля. Столько просят за автомобиль 1999 года выпуска с пробегом 200 000 км . Внедорожник оснащен бензиновым двигателем объемом 2,2 литра и механической коробкой передач. Но вот привод — только задний. Да, такие версии выпускались для североамериканского рынка.

Opel Frontera





Наличие под капотом дизельного двигателя автоматически делает Opel Frontera дороже. Так, мы нашли вариант по цене 12 559 рублей с 2,2-литровым мотором. Автомобиль 1999 года выпуска с пробегом 255 000 км оснащен механической коробкой передач и полным приводом. Напомним, что здесь используется система Part-Time, то есть полный привод можно использовать только на бездорожье.





Вариант с прожорливым бензиновым двигателем объемом 3,2 литра заметно дешевле дизельного собрата при аналогичном возрасте. За Frontera с пробегом 115 000 км просят 8694 рубля.

Honda Passport





Выбор среди этих автомобилей свелся всего к одному экземпляру. Оказывается, в ипостаси Honda этот внедорожник не пользуется популярностью и спросом. За Honda Passport 1995 года выпуска с пробегом 300 000 км хотят получить 6762 рубля. Как и Opel Frontera, этот экземпляр оснащен 3,2-литровым бензиновым двигателем, но в сочетании с автоматической коробкой передач.

Opel Insignia&Buick Regal

Opel Insignia





Сумасшедшим спросом этот автомобиль на белорусском рынке не пользовался, но все же в продаже можно найти не менее десятка экземпляров. Так, автомобиль 2014 года с пробегом 77 000 км можно купить за 28 498 рублей. Правда, это будет довольно простенькая версия с 1,8-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач.





Есть варианты чуть постарше. Opel Insignia 2011 года выпуска с пробегом 100 000 продается за 21 156 рублей. Но это автомобиль с двухлитровым турбомотором и автоматической коробкой передач, да еще в хорошей комплектации.

Buick Regal





Исходя из названия модели, можно подумать, что это версия Insignia для заокеанского рынка. Но вот сюрприз! Оказывается, первоначально Buick Regal сделан для рынка… Китая! Причем производится все в той же Германии. В США автомобиль появился годом позже под тем же именем. Так что по сути нет вообще никакой разницы между этими автомобилями. И стоит Buick Regal ничуть не меньше чистокровного немецкого брата. Так, автомобиль 2011 года выпуска с пробегом 92 000 км стоит 29 948 рублей. Под капотом у него двухлитровый бензиновый турбодвигатель и механическая коробка передач. Дополняют богатое оснащение 20-дюймовые колесные диски. Владелец заявляет автомобиль как спортивный седан премиум-класса.

Opel Omega&Cadillac Catera

Opel Omega





Немецкий бизнес-седан 2000 года выпуска можно купить за 7 535 рублей . Такова цена автомобиля с 2,5-литровым бензиновым мотором и автоматической коробкой передач. Пробег — 320 000 км. Omega отличается высоким уровнем комфорта при умеренной цене.

Cadillac Catera





А вот на рынке США этот автомобиль появился под именем Cadillac Catera. Он получил самый мощный двигатель из гаммы Opel — 3-литровый бензиновый V6. В дизайне кузова появились мелкие изменения. И, конечно, в традициях американской марки автомобиль получил богатое оснащение. При этом производился он вместе с Opel Omega в Германии и импортировался в США. Catera — редкий гость на белорусских дорогах, ведь в свое время было проще купить как раз Opel Omega из Германии, да еще с дизельным двигателем. Тем не менее, один экземпляр в продаже все же есть — Cadillac Catera 2000 года выпуска с пробегом 320 000 км и ценой 11 000 рублей, что значительно дороже немецкого прародителя.

Ford Mondeo&Ford Fusion

Ford Mondeo





Для сравнения мы икали автомобили пятого поколения, которое начало выпускаться в 2012 году. Итак, Ford Mondeo немецкого происхождения оказалось в продаже не так уж много, во всяком случае, в Беларуси. Вот один из приемлемых вариантов — Mondeo 2012 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, механической коробкой передач и в простенькой комплектации с кондиционером. Пробег — 102 800 км, цена — 17 582 рубля.

Ford Fusion





На рынке США автомобиль продавался под именем Fusion, и был далеко не продуктом бэдж-инжиниринга, когда автомобили отличаются только значками на капоте и багажнике. Американский Fusion использовал европейские моторы, но кузов и интерьер отличались в значительной степени. Ford Fusion 2013 года выпуска с пробегом 49 000 км предлагают за 26 470 рублей. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 180 л.с. и «автоматом». К машине прилагается богатое оснащение и оригинальные диски R18.

Большинство из рассмотренных автомобилей — типичные продукты бэдж-инжиниринга. За редкими исключениями эти модели ничем не отличаются технически друг от друга, и поэтому цены на подержанные экземпляры оказываются весьма схожими и зависят больше от состояния конкретного экземпляра.

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