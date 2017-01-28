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Один автомобиль под разными брендам. Отличаются ли цены на подержанные экземпляры?
Зачастую одни и те же модели под разными названиями и брендами выпускаются для рынков США и Европы. Иногда они отличаются только значками на капоте, иногда — гаммой дигателей, но в целом остаются практически идентичными братьями-близнецами. Посмотрим, есть ли разница в цене у таких автомобилей в каталоге бесплатных объявлений
Isuzu Rodeo&Opel Frontera&Honda Passport
Isuzu Rodeo
Именно японский внедорожник лежит в основе семейства, куда входят еще Opel Frontera и Honda Passport. Двое других получены путем навешивания других значков на капот. Кроме того, модели могут отличаться двигателями. Под именем Rodeo продавался на рынке США. Минимальная цена на внедорожник — 8694 рубля. Столько просят за
Opel Frontera
Наличие под капотом дизельного двигателя автоматически делает Opel Frontera дороже. Так, мы нашли вариант по цене 12 559 рублей с 2,2-литровым мотором.
Вариант с прожорливым бензиновым двигателем объемом 3,2 литра заметно дешевле дизельного собрата при аналогичном возрасте. За
Honda Passport
Выбор среди этих автомобилей свелся всего к одному экземпляру. Оказывается, в ипостаси Honda этот внедорожник не пользуется популярностью и спросом. За
Opel Insignia&Buick Regal
Opel Insignia
Сумасшедшим спросом этот автомобиль на белорусском рынке не пользовался, но все же в продаже можно найти не менее десятка экземпляров. Так,
Есть варианты чуть постарше.
Buick Regal
Исходя из названия модели, можно подумать, что это версия Insignia для заокеанского рынка. Но вот сюрприз! Оказывается, первоначально Buick Regal сделан для рынка… Китая! Причем производится все в той же Германии. В США автомобиль появился годом позже под тем же именем. Так что по сути нет вообще никакой разницы между этими автомобилями. И стоит Buick Regal ничуть не меньше чистокровного немецкого брата. Так,
Opel Omega&Cadillac Catera
Opel Omega
Немецкий
Cadillac Catera
А вот на рынке США этот автомобиль появился под именем Cadillac Catera. Он получил самый мощный двигатель из гаммы Opel — 3-литровый бензиновый V6. В дизайне кузова появились мелкие изменения. И, конечно, в традициях американской марки автомобиль получил богатое оснащение. При этом производился он вместе с Opel Omega в Германии и импортировался в США. Catera — редкий гость на белорусских дорогах, ведь в свое время было проще купить как раз Opel Omega из Германии, да еще с дизельным двигателем. Тем не менее, один экземпляр в продаже все же есть —
Ford Mondeo&Ford Fusion
Ford Mondeo
Для сравнения мы икали автомобили пятого поколения, которое начало выпускаться в 2012 году. Итак, Ford Mondeo немецкого происхождения оказалось в продаже не так уж много, во всяком случае, в Беларуси. Вот один из приемлемых вариантов —
Ford Fusion
На рынке США автомобиль продавался под именем Fusion, и был далеко не продуктом бэдж-инжиниринга, когда автомобили отличаются только значками на капоте и багажнике. Американский Fusion использовал европейские моторы, но кузов и интерьер отличались в значительной степени.
Большинство из рассмотренных автомобилей — типичные продукты бэдж-инжиниринга. За редкими исключениями эти модели ничем не отличаются технически друг от друга, и поэтому цены на подержанные экземпляры оказываются весьма схожими и зависят больше от состояния конкретного экземпляра.
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Одни и те же автомобили продаются на разных рынках под различными названиями и даже брэндами. Но есть ли между ними разница в цене у подержанных экземпляров?
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