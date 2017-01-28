Лидеры белорусской экстралиги хоккеисты «Юности» прервали мини-серию из двух поражений, но, тем не менее, еще ближе подпустили к себе ближайшего преследователя. Гродненский «Неман» теперь отстает всего на 4 балла.



Фото: hcshahter.by

«Шахтер» — «Юность-Минск» — 4:5 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 0:1)

28 января. Солигорск. Спортивно-зрелищный комплекс. 930 зрителей.

«Шахтер-Солигорск»: Линдскуг; Кярмениеми — Видгрен, Михалев — Докшин — Демков; В. Сушко — Рак, Андрущенко — Камбович — Левша; Достанко — Белов, Чуприс (К) — Карабанов — Левко; Станевич — И. Сушко, Кунцевич — Никулин — Черников.

«Юность-Минск»: Мильчаков; Претнар — Ногачев, Михнов — Ниинимяки — К. Захаров; О. Горошко — Э. Шевченко, Джиг — Развадовский — Когалев; Ерохо — Шелег, Парфеевец — Туркин — Ефименко, Абакунчик — А. Каракулько — Елисеенко; В. Макрицкий, Белевич.

Шайбы: 1:0 — Камбович (Левша, Демков, 28.19, в большинстве), 2:0 — Никулин (Кярмениеми, 30.36, в меньшинстве), 2:1 — Туркин (Парфеевец, Когалев, 31.02, в большинстве), 2:2 — Претнар (Елисеенко, Ногачев, 33.47), 3:2 — Демков (Левша, Видгрен, 42.08, в большинстве), 3:3 — Ниинимяки (Михнов, 46.00, в большинстве), 4:3 — Кярмениеми (50.45), 4:4 — Развадовский (Когалев, Джиг, 52.04), 4:5 — Развадовский (Когалев, 60.37).

Броски: 30−26 (9−4, 9−11, 12−2).

Штраф: 12 (Никулин, Чуприс, Достанко, Демков, Докшин, командный штраф — 2) — 18 (О.Горошко, К. Захаров, Ногачев, Абакунчик, Развадовский, Шелег, Когалев, командный штраф — 4).

Лучшие игроки матча: Кярмениеми — Мильчаков, Развадовский.

В Солигорске «Юности» постоянно приходилось отыгрываться, причем в середине второго периода отставание составляло 2 шайбы. Героем же матча стал Павел Развадовский. На 53-й минуте он перевел игру в овертайм, а на 37-й секунде дополнительного времени принес минчанам победу.

Тем не менее, потеря 1 балла за ничью в основное время обернулась сокращением преимущества над «Неманом» в турнирной таблице до 4 баллов.

А солигорский «Шахтер» потерпел уже 10-е поражение в 14 матчах под началом нового главного тренера Владимира Цыплакова. Под руководством прежнего рулевого Андрея Гусова с начала сезона было 4 поражения в 22 поединках. Правда, тогда, на первом этапе чемпионата, в половине игр соперниками горняков были команды из нижней шестерки турнирной таблицы.

В поединке против «Юности» в составе «Шахтера» дебютировали два россиянина с опытом игры в КХЛ.

33-летний финалист Кубка Гагарина-2013 в составе челябинского «Трактора» защитник Вячеслав Белов в минувшем сезоне провел по 15 матчей в КХЛ за «Ладу» и «Спартак», набрав 8 (0+8) результативных очков.

35-летнего центрфорварда Илью Докшина белорусские болельщики помнят по выступлениям за минское «Динамо» в первом чемпионате КХЛ (2008/09) и за жлобинский «Металлург» в национальной экстралиге (2010/11). Нынешний сезон он начинал в словацкой экстралиге в составе «Мартина», набрав 3 (1+2) балла в 14 поединках.

«Гомель» — «Неман» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

28 января. Гомель. Ледовый дворец. 2300 зрителей.

«Гомель»: И. Брикун; Сачивко — Мнацян, Сусло — А. Усенко — Хузеев; Клементьев — Прус, Ревенко — И. Мядель (к) — П. Волчек; Шведов — Заламай, Зайчик — А. Колосов — Зимин; Горанин — Еронов, Мусиенко — Фадеев — Соломонов.

«Неман»: Трус; Марченко — Дорофеев, Кислый — Пасют — Лаакконен; Коршунов (к) — Бадун, А. Малявко — Боярчук — С. Малявко; Е. Степанов — Метлюк, Горбаченко — Богдановский — Жидких; Стефанович — Ремезов — К. Брикун; Марковский, Дадонов.

Шайбы: 1:0 — Сусло (Хузеев, Мнацян, 12.26), 1:1 — Дорофеев (Горбаченко, 25.40, в большинстве), 1:2 — Стефанович (Ремезов, К. Брикун, 36.06), 1:3 — А. Малявко (Лаакконен, 54.55).

Броски: 27−37 (11−10, 7−17, 9−9).

Штраф: 26 (Мусиенко, Еронов — 12, Сусло, Горанин, Сачивко — 4, И. Брикун, Соломонов) — 14 (Дорофеев — 4, Метлюк, Ремезов, А. Малявко — 4, Марковский).

Лучшие игроки матча: Сусло — Стефанович, Трус.

Видео: Хоккейный клуб Гомель

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«Неман», уступая в счете после первого периода, одержал четвертую победу подряд и все горячее дышит в затылок лидирующей «Юности».

«Металлург» — «Динамо-Молодечно» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

28 января. Жлобин. Ледовый дворец. 572 зрителя.

«Металлург»: Шегало; Шаповалов — Бусилко (А), Дашков — Филин (А) — Кашкар; Кравченко — Гавриленок, Кувеко — Самохин — Аникин; Киречко — Шуба, Вергунов — Осипов (К) — Пастухов; Билищук — Пухловский — Михайлов.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов; Станкевич — Воробей, Феоктистов (А) — Землянкин — Воронов; Казакевич — Устиненко, Амброжейчик — Дудко (К) — Лопачук; Гончаров — Зозон, Васильчук — Спешилов — Журня; Линник — Мохорев — Печур; Гринь, Клявзо.

Шайбы: 1:0 — Т. Филин (03.11), 1:1 — Дудко (Амброжейчик, Устиненко, 11.35, в большинстве), 2:1 — Аникин (Кувеко, Осипов, 20.00, в большинстве), 3:1 — Аникин (21.24, в меньшинстве), 3:2 — Воронов (Феоктистов, Гончаров, 27.27, в большинстве), 3:3 — Журня (Лопачук, Станкевич, 48.08), 4:3 — Киречко (Шуба, Осипов, 56.31, в большинстве).

Броски: 16−35 (9−8. 5−18, 2−9).

Штраф: 14−39.

Боевитая жлобинская команда хотя и замыкает верхнюю шестерку, но частенько доставляет немало хлопот командам, располагающимся выше в турнирной таблице, а в последних 6 матчах и вовсе одержала 4 победы.

В нижней шестерке 28 января сотоялись 3 матча:

«Могилев» — «Витебск» — 8:7.

«Брест» — «Химик» (Новополоцк) — 3:2 Б.

«Лида» — Беларусь U20 — 5:2.



Фото: hockey.by

До финиша 2-й стадии регулярного чемпионата командам осталось провести по 6−7 матчей, но обладатели всех путевок в плей-офф уже известны. Пропуска в четвертьфинал обеспечили себе команды верхней шестерки, а также две лучшие дружины из нижней — Беларусь U20 и «Лида». Осталось лишь узнать позиции участников по итогам регулярки, исходя из которых будут формироваться пары первого раунда плей-офф.