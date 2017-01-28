Старт Чемпионата мира по биатлону уже отнюдь не за горами: 6 февраля — день заезда, а уже через день — премьера в битве за медали в рамках смешанной эстафеты.

Но кое-кто из белорусов должен объявиться на стадионе в тирольском селе (население столицы ЧМ едва превышает тысячу человек) даже раньше первого понедельника последнего месяца зимы. Хотя употреблять в преломлении на Дарью Домрачеву форму "кое-кто" совершенно не комильфо. Поэтому уточним: трехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси, вернувшаяся в январе к активной соревновательной деятельности, раньше всех других соотечественников (дня на два-три) должна прибыть в Хохфильцен.

Программа Домрачевой

После этапа Кубка мира в итальянском Антхольце Дарья не стала никуда срываться с места, оставшись жить на высоте и тренироваться на стадионе "Зюдтироль-Арена", как и было ею анонсировано изначально. По сути, сбор Домрачевой в условиях высокогорья начался сразу после этапа в немецком Рупольдинге, а те же гонки в Антхольце на прошлой недели стали, как сказал бы знаменитый украинский футбольный тренер Валерий Лобановский, "тренировкой в соревновательном режиме".

Таким образом, почти у облаков Дарья проживет две недели с небольшим хвостиком. Настроение у нее по-прежнему боевое, о чем она сообщила своим болельщикам уже после того, как соревновательный праздник на "Зюдтироль-Арене" сменился рядовыми тренировочными буднями: "Несколько гонок за спиной, а впереди подготовка в солнечном Антхольце к следующим стартам биатлонного сезона. Всем добра и солнца!" Кстати, текст очень показателен для Дарьи. Ее двойная отсылка к светилу, дающему жизнь на планете Земля — фирменный знак. Давая автографы, она обязательно рисует солнце, как символ радости и процветания.

В Антхольце его, действительно, много, что как минимум стимулирует фонтан хорошего настроения. А тут еще и супруг белорусской примы Уле Эйнар Бьорндален заявил как отрезал: "Я знаю, как готовиться к соревнованиям в Хохфильцене!" Хотя как бы ни был велик норвежец, с ним можно поспорить.

Дескать, накопленные знания касаются собственного мужского организма Бьорндалена, тогда как, например, подготовка в Антхольце самой Дарьи к чемпионату мира-2015 не позволила ей выиграть в финском Контиолахти ни одной медали. Большой хрустальный глобус от Домрачевой не ушел, но и разочарований в марте она хлебнула. Однако! Безусловно, это не одинаковые ситуации. Кроме того, Дарья экспериментирует, чего не скрывает, а в каждом эксперименте есть риск. Но тот факт, что белорусские тренеры приняли программу подготовки, тоже показателен. Верят, а это хорошо.

Из Антхольца Домрачева и переберется в Хохфильцен в первых числах февраля. Причем, если и заедет в недалекий от "Зюдтироль-Арены" австрийский Обертиллиах, где Бьорндален давно обустроил приватную альпийскую резиденцию, то лишь для того, чтобы убедиться в сохранности призовой коллекции супруга (Уле Эйнар именно там хранит свои награды) и смахнуть пыль с многочисленных кубков.

Чем хорош Рупольдинг?

Остальная женская сборная Беларуси (речь об основном составе — Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Дарья Юркевич) в минувший понедельник на автомобиле переехала из Антхольца в Рупольдинг, чтобы со вторника приступить к выполнению программы тренировочного сбора, благо путь из Тироля в Баварию тоже недалек и отлично освоен — дежурный маршрут. И если оставшиеся до стартов в Хохфильцене дни обойдутся без форс-мажора, то именно эти биатлонистки вместе с Домрачевой будут защищать честь страны на чемпионате мира, куда оправятся 6 февраля.

Есть ли варианты, что кто-либо дополнит квинтет? Да, но они минимальные, чего не скрывал старший тренер Федор Свобода. Если брать взрослых спортсменок, выступающих в эти дни в Польше на континентальном форуме, то ни Ильченко, ни Панфилова котироваться не могут. Вторая, правда, неплохо для себя выступила на европейской "пятнашке", справившись со стрельбой — одна штрафная минута. Но это оказалось лишь 12-е место в не самой конкурентной компании.

Что же касается юниорок, то если кто-то из них проявит себя в режиме "супер-пупер" на своем чемпионате Европы в Нове Место-на-Мораве, то, возможно, и получит вызов в Хохфильцен. Но тут надо учесть два обстоятельства. Во-первых, чешские соревнования закончатся 5 февраля. Во-вторых, у юниорок в конце зимы состоится главный старт сезона — чемпионат мира.

Так что, скорее всего, из Нове Место-на-Мораве в Хохфильцен никто не подъедет. Таковы текущие реалии. Но почему Свобода предпочел сбор в Рупольдинге? Наставник сохранил при обсуждении данной темы привычную сдержанность и немногословие: "Выбор в пользу сбора в Рупольдинге сделан, разумеется, не случайно — на это есть причины".

Расшифровывать их Федор Анатольевич не стал, возможно, потому, что все и так очевидно. Наверняка, подход к стрельбищу в Рупольдинге позволяет имитировать то, что ждет стреляющих лыжниц в Хохфильцене. Не точь-в-точь, но какими-то элементами. Безусловно, огромное значение имеют высотные показатели. Разница между Рупольдингом (на пару сотен метров ближе к небу) и Хохфильценом есть, но с методической точки зрения ее можно признать несущественной. Наконец тренерский штаб в принципе мог не посчитать возможным проведение сбора в высоких горах. Исходя из индивидуальных особенностей спортсменок. Не всем ведь дано быть Домрачевой.

И еще. Бьорндален говорит, что знает, как готовиться к стартам в Хохфильцене, и мы свято верим в чуйку норвежца. Понимая, что за первым неизменно грядет последний шаг. Но разве Альфред Эдер с его пропиской именно в Хохфильцене не в курсе, как готовиться к соревнованиям в его родных пенатах?!

Женское счастье: был бы тренер рядом

Наверняка сей момент "вентилировался" Свободой с Эдером, благо они добрые товарищи. Вот как комплементарно белорусский наставник отозвался о своем старшем друге и учителе: "Альфред уже оказал мне помощь на этапах второго триместра — Оберхоф, Рупольдинг и Антхольц. Я рад возобновлению сотрудничества. В наших отношениях есть и взаимопонимание, и уважение, и дружеская профессиональная поддержка. Для меня очень важно и позитивно продолжать учиться, узнавать новое в общении с коллегами. В случае с Альфредом нет ни одного пустого дня".



© Sputnik/ Денис Костюченко Альфред Эдер весь второй триместр помогал Федору Свободе работать с белорусской сборной

Свобода на самом деле был очень рад Эдеру, да и принципиально работа в системе "один спец на стрельбище, другой — на трассе" — самый эффективный вариант. На чемпионате мира все так и должно быть. Эдер опять будет помогать белорусскому коллеге. Но вот что касается сбора, то никакой свободы маневра у Свободы не будет.

Сам Федор Анатольевич эту тему в беседе игнорировал, словно ее нет. Но Альфред не скрывал, что у него есть обязательства по предыдущему контракту, и он не сможет быть с белорусами в Рупольдинге. Что ж, жаль, но есть ведь еще Сергей Соколовский, которому бы все были рады на баварском сборе! Увы. Он прикреплен сейчас к юниоркам. Однако правильно ли расставлены акценты? И не было ли варианта объединить сборы именно в Рупольдинге? Ведь что такое женское счастье в профессиональном спорте? Был бы тренер рядом…