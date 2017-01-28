По словам специалиста, предполагаемые изменения в законодательстве направлены, в первую очередь, на то, чтобы улучшить инвестиционный климат и урегулировать вопросы, связанные с затягиванием сроков предоставления земельных участков.

Эксперт напомнил о том, что с 2013 года работает портал земельно-информационной системы Республики Беларусь gismap.by, который содержит всю информацию о земельном покрытии Беларуси.

"Информация многослойная. Есть информация о земле, о гидрографии, об инженерных коммуникациях, об ограничениях в использовании земель, почвенная карта, в том числе различная информация, характеризующая качественную составляющую земли, ее потенциал для сельского хозяйства", — отметил собеседник Sputnik.

Также на портале есть информация о разновидностях почв и об их агрохимическом состоянии для использования в сельском хозяйстве в целях получения наибольшего эффекта и дохода.

"Если брать юг нашей страны, там наиболее благоприятные условия для выращивания тех же бахчевых культур. И там же интересные пойменные земли, которые могут использоваться для определенных видов сельского хозяйства, не для выращивания культур, но для разведения скота", — рассказал Бобер.

Уже сейчас на портале можно найти информацию об изъятии земельных участков. Информация об изъятии становится доступной тогда, когда решение уже принято, хотя до фактического изъятия еще может пройти некоторое, иногда и довольно длительное время.

Подготовленные изменения в земельное законодательство предполагают, что у граждан появится возможность заниматься модернизацией, ремонтом и реконструкцией построек, которые расположены на земельных участках, подлежащих в будущем изъятию для государственных нужд. Также будет определено, в какой период и каким образом государство возместит гражданину ущерб от изъятия земельного участка и размещенных на нем строений.

Беседу с главным инженером РУП "Белгипрозем" Николаем Бобром об изменениях в белорусском земельном законодательстве и работе земельно-информационного портала gismap.by слушайте на радио Sputnik Беларусь.