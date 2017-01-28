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Зима в ботаническом саду – видеорепортаж Sputnik
29.01.2017 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Зимой центральный вход ботанического сада пускает посетителей только по выходным. В будни заходить придется через служебный вход со стороны улицы Сурганова. От него близко до оранжереи, однако не все ей ограничиваются.
© Sputnik / Артем Бордовский
Зимой в саду есть, на что посмотреть: это и хвойные деревья, которые под снегом особенно красивы, и некоторые экзотические, которые расцветают как раз зимой.
"Например, крону груши, похожую на пламя, только в зимний период и можно рассмотреть. Есть растение, которое цветет в конце февраля, называется оно гамамелис японский", — рассказал Михаил Рудевич, старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений ГИУ "ЦБС НАН Беларуси".
Также посетители, если им повезет, могут увидеть в ботаническом саду зайцев и белок. А вот лебедей на время морозов с пруда убрали в теплое помещение.
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С приходом зимы работа столичного ботанического сада не приостанавливается, он также готов принять посетителей. Смотрите на видео, какими растениями в зимний...
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