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Солист легендарных ВИА об Александре Тихановиче

29.01.2017 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сегодня все мы поминаем Народного артиста Беларуси Александра Тихановича, исполнителя известных хитов, таких как "Малиновки заслышав голосок", "Завируха", "Счастливый случай", которые исполнялись ансамблем "Верасы", и дуэтом Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича.

Известный российский артист, яркий представитель всенародно любимого жанра, солист ансамблей "Зодчие", "Цветы", "Лейся песня" Николай Кольцов вспоминает дружбу с Тихановичем и черты характера, которые отличали Александра от других представителей сцены.

"Грешных среди нас очень много, артистическое поприще, к сожалению, располагает к этому. Но о ком бы мы не заговорили, Саша обо всех отзывался только светло, и это отличало его от других наших братьев по цеху. Тиханович всегда вспоминал и ушедших, и живых только добрым словом",- отметил Кольцов.

Народный артист Беларуси Александр Тиханович скончался 28 января в Минске после продолжительной болезни на 65-м году жизни. Прощание с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии.

Аудиоверсию беседы слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Николай Кольцов, солист легендарных вокально-инструментальных ансамблей "Зодчие", "Цветы", "Лейся песня" поделился воспоминаниями об Александре Тихановиче.

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