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Андрей Орловский досрочно проиграл четвертый бой кряду
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе белорусский боец Андрей Орловский, которому 4 февраля исполнится 38 лет, проиграл досрочно четвертый поединок подряд. В Денвере на турнире UFC on FOX 23 он уже в первом раунде уступил нокаутом 30-летнему французскому бойцу камерунского происхождения Франсису Нганну.
Уже через полторы минуты после начала поединка Нганну жестко пресек атакующую попытку белоруса и первым же акцентированным ударом отправил соперника на пол, а затем довершил дело, сверху обрушив град ударов на голову оказавшегося на коленях Орловского.
Для Андрея Орловского это четвертое подряд досрочное поражение. Три предыдущих, случившихся в ушедшем 2016 году, также были нокаутом — 2 января он
Для Орловского поражение стало 14-м в 39 поединках на профессиональном ринге (8-е в 20 встречах в UFC) и четвертым после
В активе Франсиса Нганну теперь стало 10 побед в 11 профессиональных поединках. Причем все выигрыши оказались досрочными.
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе белорусский боец Андрей Орловский, которому 4 февраля исполнится 38 лет, проиграл досрочно четвертый поединок подряд.
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