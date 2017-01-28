Бывший чемпион UFC в тяжелом весе белорусский боец Андрей Орловский, которому 4 февраля исполнится 38 лет, проиграл досрочно четвертый поединок подряд. В Денвере на турнире UFC on FOX 23 он уже в первом раунде уступил нокаутом 30-летнему французскому бойцу камерунского происхождения Франсису Нганну.

Уже через полторы минуты после начала поединка Нганну жестко пресек атакующую попытку белоруса и первым же акцентированным ударом отправил соперника на пол, а затем довершил дело, сверху обрушив град ударов на голову оказавшегося на коленях Орловского.

Для Андрея Орловского это четвертое подряд досрочное поражение. Три предыдущих, случившихся в ушедшем 2016 году, также были нокаутом — 2 января он всего 54 секунды продержался в бою с американцем хорватского происхождения Стипе Миочичем, 8 мая белорусский боец проиграл голландцу Алистеру Овереему во втором раунде главного боя на турнире UFC Fight Night 87 в Роттердаме, а 3 сентября в третьем раунде был сокрушен экс-чемпионом мира американцем Джошем Барнеттом, который 10 ноября отметил свое 39-летие.

Для Орловского поражение стало 14-м в 39 поединках на профессиональном ринге (8-е в 20 встречах в UFC) и четвертым после возвращения в UFC в 2014 году, когда были одержаны 4 победы кряду.

В активе Франсиса Нганну теперь стало 10 побед в 11 профессиональных поединках. Причем все выигрыши оказались досрочными.