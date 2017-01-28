В нескольких американских городах прошли акции протеста несогласных с ужесточением миграционной политики в США.

Трамп подписал в пятницу указ, который, в частности, на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением: речь идет о временном запрете въезда гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

В акции, состоявшейся на территории аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, приняло участие около тысячи человек. Несколько сотен человек провели акции протеста в аэропортах в американских городах Денвер (штат Колорадо), Чикаго (штат Иллинойс) и Вашингтон.

Первые иски

Указ Трампа о правилах въезда в США обернулся иском против властей страны после того как два иракца с визами, полученными до подписания указа, были задержаны в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. В связи с началом действия указа в аэропорту была организована акция протеста в защиту иммигрантов.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила, что указ президента США Дональда Трампа о запрете на въезд граждан семи стран в США распространяется на экипажи самолетов.

Между тем, судья Энн Донелли издала соответствующее распоряжение после того как юристы Союза свобод подали петицию от лица выходцев из семи вышеупомянутых стран, задержанных в американских аэропортах. Судебное решение, действующее по всей стране, временно запрещает властям США депортировать тех, кто подпадает под новый президентский указ. Оно также защищает права всех, кто имеет одобренное заявление о предоставлении статуса беженца.

Спортивный вопрос

НБА попросила у госдепартамента США разъяснений по поводу того, как указ президента страны Дональда Трампа о миграции может отразиться на игроках ассоциации.

В пятницу у представителей "Милуоки", который возвращался из Торонто, возникли опасения по поводу того, сможет ли центровой команды Тон Мэйкер, имеющий австралийский паспорт, вернуться в США, так как он родился в Судане. В итоге баскетболист вернулся в Милуоки без препятствий. Также в Судане родился форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Луол Денг, который в 2006 году стал гражданином Великобритании.

"Мы обратились в госдепартамент и находимся в процессе сбора информации, чтобы понять, как это распоряжение будет применяться к игрокам нашей лиги из тех стран, которых оно касается. НБА является глобальной лигой, и мы гордимся тем, что привлекаем самых лучших игроков со всего мира", — заявил представитель НБА.

Реакция политиков

Бывший кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон поддержала протестующих по всей стране против ограничения, введенного президентом США Дональдом Трампом, на въезд в страну беженцев и мигрантов.

"Я стою на стороне народа, который собрался сегодня по всей стране, защищая наши ценности и нашу конституцию. Это не то, кем мы являемся", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Клинтон в Twitter.

Правительство Ирака надеется, что запрет на въезд в США гражданам семи мусульманских стран сохранит временный характер и не повлияет на отношения двух государств, сообщил пресс-атташе правительства Саад аль-Хадиси.

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила принятие указа о запрете въезда на территорию США граждан стран с преимущественно мусульманским населением, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в воскресенье.

Первый в истории Лондона мэр-мусульманин Садик Хан назвал запрет президента США Дональда Трампа на въезд в Штаты гражданам ряда стран с преимущественно мусульманским населением "позорным и жестоким", говорится в заявлении лондонского градоначальника.