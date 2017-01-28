Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open — 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.



Reuters

Этот поединок был 35-м в истории противостояния величайших игроков прошлого десятилетия. В последние годы ветераны несколько сдали: Федерер выпал из первой десятки рейтинга ATP, а Надаль скатился на девятое место, но Australian Open доказал, что оба игрока, несмотря на почтенный для тенниса возраст, находится в фантастической форме.

В продолжавшемся почти пять часов поединке инициативой владел то один, то другой теннисист. Все решалось в пятом сете. Сначала Рафаэль Надаль повел со счетом 3:1, но затем, страдавший из-за судорог Роджер Федерер смог переломить ход встречи. Он выиграл пять геймов подряд, причем в решающем на своей подаче отыграл два брейк-пойнта.

Таким образом, Федерер выиграл рекордный 18-й турнир «Большого шлема» в своей карьере и первый с 2012 года.

По ходу турнира Роджер поочередно одолел австрийца Юргена Мельцера, американца Ноа Рубина, чеха Томаша Бердых, японца Кей Нисикори, немца Мишу Зверева и своего соотечественника Станисласа Вавринку.

Интересно, что это лишь третья победа швейцарца над Надалем во всех матчах на турнирах серии «Большого шлема».













































