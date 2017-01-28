Президент Беларуси Александр Лукашенко "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" на срок не более пяти суток через Национальный аэропорт "Минск", который распространяется на 80 стран, в том числе на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию.

Решение белорусских властей затрагивает и интересы России, ведь в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут предпринять попытку нелегально проникнуть на территорию России. Как этого избежать? Как минимизировать угрозы, связанные с терроризмом, ведь в потоке туристов могут оказаться не только беженцы из неспокойных регионов, которые в последние годы наводнили Европу, но и реальные террористы? Нужно ли теперь больше внимания на двустороннем уровне уделять решению вопроса о скоординированной политике в области охраны границ и миграции?

Участники в Москве:

директор Международного института новейших государств, политолог Алексей МАРТЫНОВ;

доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт РСМД Александр ГУЩИН;

заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО.

Участники в Минске:

заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь Сергей КИЗИМА;

эксперт в области национальной безопасности Александр ТИЩЕНКО.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет во вторник, 31 января, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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