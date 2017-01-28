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Видеомост "Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси: вызовы для РФ?"
29.01.2017 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" на срок не более пяти суток через Национальный аэропорт "Минск", который распространяется на 80 стран, в том числе на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию.
Решение белорусских властей затрагивает и интересы России, ведь в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут предпринять попытку нелегально проникнуть на территорию России. Как этого избежать? Как минимизировать угрозы, связанные с терроризмом, ведь в потоке туристов могут оказаться не только беженцы из неспокойных регионов, которые в последние годы наводнили Европу, но и реальные террористы? Нужно ли теперь больше внимания на двустороннем уровне уделять решению вопроса о скоординированной политике в области охраны границ и миграции?
Участники в Москве:
Участники в Минске:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет во вторник, 31 января, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail: e.semenova@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.:+375 29 664 28 04.
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Во вторник, 31 января, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Москва – Минск на тему: "Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси:...
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