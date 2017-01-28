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В Минске столкнулись BMW и маршрутка: пострадали четыре человека

29.01.2017 17:06 — Разное | Tut.by  
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Четыре человека получили травмы в ДТП, которое произошло 28 января, около 19.50, на перекрестке проспекта Машерова и улицы Богдановича. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.

— Автомобиль BMW под управлением 23-летнего водителя ехал по проспекту Машерова со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Кропоткина в первой полосе. На перекрестке с улицей Богдановича он столкнулся с маршрутным такси, которое поворачивало налево, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека: два пассажира маршрутки и два пассажира BMW. Пострадавших доставили в больницу для осмотра. Водитель легковушки и 31-летний водитель маршрутки не пострадали.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о виновности одного или другого водителя. В ГАИ отметили, что в BMW был установлен видеорегистратор, запись изучают инспекторы.

 
 
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ДТП произошло 28 января, около 19.50, на перекрестке проспекта Машерова и улицы Богдановича.

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