Четыре человека получили травмы в ДТП, которое произошло 28 января, около 19.50, на перекрестке проспекта Машерова и улицы Богдановича. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.

— Автомобиль BMW под управлением 23-летнего водителя ехал по проспекту Машерова со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Кропоткина в первой полосе. На перекрестке с улицей Богдановича он столкнулся с маршрутным такси, которое поворачивало налево, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека: два пассажира маршрутки и два пассажира BMW. Пострадавших доставили в больницу для осмотра. Водитель легковушки и 31-летний водитель маршрутки не пострадали.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о виновности одного или другого водителя. В ГАИ отметили, что в BMW был установлен видеорегистратор, запись изучают инспекторы.